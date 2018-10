Börsen-Zeitung: Lösung mit Hoffnungswert / Kommentar von Angela Wefers zum Dieselpaket

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Frankfurt (ots) - Immerhin ist es nicht mehr die Bundesregierung,die den Streit in den eigenen Reihen über die Abwehr drohenderFahrverbote für Dieselfahrzeuge mit hohem Schadstoffausstoß austrägt.CDU/CSU und SPD wurden in der Nacht zum Dienstag handelseinig überein gemeinsames Konzept. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer(CSU) und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) saßen einträchtig vorder Presse, als hätte es in dieser Frage nie Trennendes gegeben.Dabei hatte das SPD-geführte Umweltministerium stets strikt aufHardware-Nachrüstung veralteter Fahrzeuge bestanden. Dasunionsgeführte Verkehrsministerium suchte nach einem Weg, dieAutomobilindustrie in die Pflicht zu nehmen, ohne Arbeitsplätze indiesem Industriezweig zu gefährden. Dass die Automobilindustrie undihre Zulieferer in der deutschen Wirtschaft tatsächlich stark wiegen,zeigt sich am gedämpften Wachstum hierzulande im dritten Quartal. DieProduktion lahmt, seit es realitätsnahe Abgastests gibt.Das Regierungskonzept sieht nun von allem etwas vor - und lässtviele Fragen offen. Die Einigung von Schwarz-Rot ist ein Geschäftzulasten Dritter. Die Automobilindustrie soll richten, was diePolitik nicht richten kann oder will. Die schadstoffkritischenFahrzeuge soll die Industrie mit finanziellen Anreizen für den Kaufvon Neu- oder Gebrauchtwagen aus dem Verkehr ziehen und auch Hardwareumrüsten, wo es der Dieselfahrer wünscht. Verpflichten kann dieBundesregierung sie nicht dazu, weil die Fahrzeuge bei ihrerZulassung den gesetzlichen Regeln entsprachen. Schwarz-Rot wiegt sichnur in der Hoffnung, dass die Anreize der Autohersteller einenPreiswettbewerb auslösen, der eine befriedigende Lösung für dieDieselfahrer bringt und auch die ausländischen Produzenten zumMitmachen zwingt.Für Fahrzeugeigentümer wird die Kalkulation nun etwas konkreter,nachdem die deutschen Hersteller in unterschiedlichem Ausmaß denWünschen aus Berlin entsprechen. Einfacher ist die Lage beiFahrzeugen des Landes oder der Kommune. Hier soll eine Ausweitung desSteuergeldtopfs für saubere Luft Abhilfe schaffen, um etwa Müllautosoder Busse nachzurüsten. Der Bundesfinanzminister, der in der Nachtnicht mit am Tisch saß, hält sich noch bedeckt. Bislang hatte er sichdem Einsatz von Steuermitteln verweigert. Der neue Koalitionsfriedemacht ihn - in Zeiten voller Kassen - womöglich spendabler. Denn eineErkenntnis hat die Nachtsitzung auch gebracht: Regieren ist schönerals streiten.