Börsen-Zeitung: Läuft der Trump-Effekt aus? - Marktkommentar von Kai Johannsen

Frankfurt (ots) - Trump-Euphorie, Trump-Mania, Trump-Rally odereinfach nur der Trump-Effekt - die Märkte haben seit derüberraschenden Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten im November2016 fast nur noch eine Karte gespielt, und zwar die Karte Trump. MitTrump geht es mit der Wirtschaft nach oben. Er wird umfangreicheKonjunkturprogramme ins Leben rufen, die der Wirtschaft einenAuftragsboom bescheren. Dazu gesellen sich Infrastrukturinvestitionenund Steuersenkungen für Unternehmen und Haushalte. Prosperität in denUSA und mit ihnen in der ganzen Welt, könnte man überspitztformulieren. Es geht schlichtweg überall nur noch nach oben.Kehrseite bei den BondsVor diesem Hintergrund der Aussicht auf wirtschaftliche Stärkehaben die US-Aktienmärkte seit der Wahl deutlich zugelegt. DieKehrseite - wenn auch nicht mit einer katastrophalen Entwicklung -war an den Rentenmärkten zu spüren. Denn wenn Trump diewirtschaftliche Aktivität so heftig beleben wird, also die Nachfragenach oben schießt, dann reagieren schließlich auch die Preise, d.h.die Inflation springt wieder an. Von der großen Reflationierung derWirtschaft, auf die alle bislang vergeblich gewartet hatten, war dieRede. Das ruft schließlich die US-Notenbank Fed auf den Plan, die mitZinssteigerungen auf die Trump'sche Wirtschaftspolitik reagieren,d.h. gegensteuern muss. Das bedeutet für die Rentenmärkte höhereRenditen und damit fallende Kursnotierungen. Der Dollar wird in einemUmfeld wirtschaftlicher Aufwärtsbewegung und höherer Zinsen nach obentendieren, also gegenüber den wichtigsten Währungen aufwerten. DieseEinschätzung herrschte nun knapp fünf Monate an den Märkten vor.Doch seit einigen Tagen wird an den Märkten eine andere Kartegespielt, auf die die eine oder andere Analystenstimme sehr wohlschon mal hingewiesen hat, was aber bei der Euphorie an den Märktenimmer wieder in den Hintergrund trat. Das Gezerre um Obamacare hatden Märkten etwas vor Augen geführt, was vielleicht in nächster Zeitden Trend vorgeben könnte. Man sollte vielleicht besser abwarten, wieviel Trump von seinen Versprechungen - und auch Drohungen - überhauptumsetzen kann. Wie stark wird der US-Präsident in den eigenen Reihenausgebremst? Was bleibt von seinen Plänen am Ende des Tages überhauptnoch übrig? Und wie stark werden die Wirkungen der womöglich heftigzurechtgestutzten Wirtschaftsprogramme überhaupt noch sein? Dann kannman auch abschätzen, wie stark die Fed gegensteuern muss und wie weitdie Renditen von Bonds noch steigen müssen. Sind sie vielleicht schonzu weit gestiegen? Zusammenfassend: War die Trump-Euphorieübertrieben?Pilar Gomez-Bravo, Portfoliomanagerin bei der britischen MFSInvestment Management, weist völlig zu Recht darauf hin, dass derUS-Konjunkturzyklus schon sehr lange läuft und wir uns damit sehrspät im Zyklus befinden. Abzulesen sei das zum Beispiel an derniedrigen Arbeitslosenquote, aber auch an anderen Aspekten wie ebenden Autoverkäufen, die ihrer Meinung nach den Zenit schonüberschritten haben könnten. In einem Kapitalmarktausblick wirft siedie Frage auf, ob dieser Zeitpunkt wirklich so gut ist, umwirtschaftliche Stimulation loszutreten. In diesem Zusammenhang weistGomez-Bravo auch auf das Risiko Fed hin. Sollte die Fed tatsächlicheinen längeren Straffungszyklus durchziehen, dann spüren das nichtnur die USA, sondern verständlicherweise auch China, und zwar überdie mit den Zinssteigerungen verbundenen Kapitalabflüsse. Gomez-Bravosieht denn auch größere Risiken, dass die von vielen erhoffteReflationierung nicht in diesem Ausmaß die Wirtschaft vorantreibenwird.Chance für NeuorientierungSomit besteht durchaus das Risiko, dass der Trump-Effekt auslaufenwird oder zumindest mal eine Auszeit nimmt und die Märkte in einePhase der Neuorientierung treten. Das könnte mit niedrigerenAktienkursen in den USA verbunden sein, was auch in Europa alsBelastungsfaktor wirken würde. Der Dollar hat sich im März von seinenHochs gegenüber dem Euro abgesetzt. Er könnte weiter zur Schwächeneigen. Und die Bondmarktrenditen diesseits und jenseits desAtlantiks würden sich dann wieder auf den Rückzug von den jüngstenAnstiegen begeben. Portfoliomanagerin Gomez-Bravo ist sich indessicher, dass die Bondrenditen noch länger niedrig bleiben werden,wenngleich die Zinsvolatilität zugenommen habe. Die derzeitbestehenden Unsicherheiten werden den Bemühungen, die Geldpolitik zunormalisieren, weiter zu schaffen machen.