Börsen-Zeitung: Der Lästigkeitswert steigt / Kommentar zu den VW-Klagen von Carsten Steevens

Frankfurt (ots) - Über Jahre hinweg haben sich Verbraucherschützerdafür eingesetzt, dass die Musterfeststellungsklage in Deutschlandzur Verbesserung des kollektiven Rechtsschutzes möglich wird.Insofern ist das im Juni vom Bundestag verabschiedete Gesetz zurEinführung der Musterfeststellungsklage begrüßt worden, auch wennKonstruktionsmängel wie die frühzeitige Entscheidung der Verbraucherüber eine Klagebeteiligung und eine eng gefasste Klagebefugnisbemängelt werden.Die Kompromisse, die der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV)moniert, haben damit zu tun, dass sich die nach der Wahl vor knappeinem Jahr mit erheblicher Verzögerung an den Start gegangeneBundesregierung mit dem Gesetz beeilen musste. Es galt imZusammenhang mit dem Abgasbetrug von Volkswagen Voraussetzungen zuschaffen, um eine Verjährung der Schadenersatzansprüche vonVerbrauchern zu unterbinden. Dass das Gesetz am 1. November in Krafttreten wird, hat wesentlich mit der Causa Volkswagen zu tun.Autokäufer, die sich durch "Dieselgate" geschädigt sehen, können ihreAnsprüche noch bis Ende des Jahres 2018 geltend machen.Das besondere Merkmal der Musterfeststellungsklage gegen denAutobauer, die zulässig wird, wenn sich mindestens 50 betroffeneKäufer von Modellen mehrerer Konzernmarken mit EA-189-Motoren imKlageregister eingetragen haben, ist insoweit die verjährungshemmendeWirkung. Die Erfolgsaussichten der Verbandsklage sind unklar, denn eshandelt sich um unbekanntes Terrain. Wie scharf oder stumpf das neuejuristische Schwert ist, wird sich noch zeigen müssen. Sollte sichdas Verfahren gegen VW über Jahre hinziehen, dürfte aber schon zuhinterfragen sein, ob der Nutzen mit den Kosten der beabsichtigtenVerbesserung des Verbraucherschutzes im Einklang steht.Der Wolfsburger Autobauer hält derweil trotz des Instruments derMusterfeststellungsklage an der Position fest, dass es in Deutschlandkeine Rechtsgrundlage für Kundenklagen im Zusammenhang mit demAbgasbetrug gebe. Doch unabhängig von dieser Frage wird sich derDruck auf den Konzern allein wegen des Lästigkeitswerts erhöhen, dervon einem weiteren jahrelangen Gerichtsverfahren ausgeht. Volkswagenhätte schon genug damit zu tun, profitabler zu werden, umZukunftsinvestitionen besser stemmen zu können. An einer weiterenjuristischen Front wird es für den Autobauer nun darum gehen,zusätzliche Belastungen im Zusammenhang mit dem Abgasbetrug zuverhindern.(Börsen-Zeitung, 13.09.2018)