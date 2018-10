Börsen-Zeitung: Kurs auf 11000 Punkte / Kommentar von Dieter Kuckelkorn zum schwächelnden Aktienmarkt

Frankfurt (ots) - Am Donnerstag hatte es am europäischenAktienmarkt nach den Verlusten der Vortage wieder recht positivausgesehen. Die Indizes zeigten zumindest zaghafte Anzeichen derErholung. Am Freitag hat sich die Lage jedoch wieder deutlichverschärft. Der Dax durchbrach charttechnische Widerstandszonen undnahm zeitweise Kurs auf die vielbeachtete Marke von 11000 Punkten,von der ihn auf seinem Tagestief nur noch rund 50 Indexpunktetrennten. In der gerade beendeten Handelswoche hat er damit rund 3,6%eingebüßt.Auf europäischer Ebene sieht es nicht besser aus. Der Euro&Stoxx50gab in den fünf Handelstagen um 3% nach. Betrachtet man diePerformance des europäischen Marktes auf Monatssicht, so fällt auf,dass der StoxxEurope600 als relativ marktbreiter Index im Oktober aufseine schwächste Performance seit August 2011 zusteuert. Und schautman auf die globalen Aktienmärkte, lässt sich feststellen, dass derMSCI All-Country World Index mittlerweile die fünfte Woche in Folgeeinen Verlust aufweist. So schlecht hatte er sich zuletzt im Mai 2013entwickelt. Seit Ende September ist den Aktienmärkten weltweitbereits eine Marktkapitalisierung von mehr als 6,7 Bill. Dollarabhandengekommen. Nimmt man den Stand per Anfang Januar als Maßstab,so sind bereits weltweit 15 Bill. Dollar an Börsenwert der notiertenUnternehmen verloren gegangen.Wie nervös die Anleger sind, lässt sich an den Kursreaktionen vonUnternehmen wie dem Autozulieferer Valeo und dem Ölkonzern Totalablesen. Die Aktie von Total kam zum Wochenschluss auf ein Minus von1,5%, obwohl das Unternehmen mit einem starken Gewinnzuwachs imQuartal glänzen konnte. Bei Valeo führte eine Gewinnwarnung zu einemAbsturz der Aktie um in der Spitze mehr als 20%.Das letztere Beispiel zeigt, worüber sich die Anleger Sorgenmachen: Es erweist sich nun, dass die Erwartungen der Analystenhinsichtlich der Gewinndynamik der Unternehmen deutlich überzogensind. Dies gilt in erster Linie für die amerikanischen undeuropäischen Technologiewerte, mit Blick auf das sich eintrübendeUmfeld der Aktienmärkte aber auch für andere Sektoren.Sieht man sich die Gewinnerwartungen der Analysten für daslaufende Jahr an, fällt auf, dass diese für den US-Benchmark-IndexS&P 500 bis zuletzt noch deutlich optimistischer geworden sind (vgl.Grafik). Wurde Anfang des Jahres gemäß der Konsensschätzung noch miteinem Gewinnanstieg der großen börsennotierten US-Konzerne von 12,3%im laufenden Turnus gerechnet, geht man aktuell von 23,1% aus. Dabeihaben sich die Marktteilnehmer wohl zu viel Positives von denTrump'schen Steuererleichterungen versprochen und deutlich zu hoheBewertungen akzeptiert. Das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis(KGV) der Titel im S&P 500 für das laufende Jahr lag Anfang desJahres bei luftigen 18,5. Mittlerweile ist es zwar auf 16,7zurückgegangen, womit es sich aber immer noch deutlich über demDurchschnittswert der vergangenen zehn Jahre von knapp unter 15befindet.Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich das Umfeld aktuellgegenüber den Vergleichsjahren nach dem Ende der großen Finanzkrisedeutlich eingetrübt hat. So hat die Verschuldung der Unternehmen nochweiter zugenommen, wobei sich die US-Notenbank Federal Reservebemüht, die Zinsen wieder auf Normalniveau zu hieven, umReaktionsspielraum für die nächste Krise zu haben. Das engt denRefinanzierungsspielraum der Unternehmen ein. Der aktuelleKonjunkturzyklus nähert sich zudem seinem Ende, während dereskalierende Handelsstreit sich als eine zusätzliche Belastung fürdie Volkswirtschaften und die Gewinnentwicklung der Unternehmenerweist. In Europa kommt noch der Haushaltskonflikt zwischen derKommission und der italienischen Regierung hinzu. Dieser hat dasZeug, die zentrifugalen Tendenzen innerhalb der Europäischen Uniondeutlich zu vergrößern.Dass sich die überzogenen Gewinnerwartungen in Europa undinsbesondere in Deutschland bereits spürbar abgebaut haben, hilftden hiesigen Aktienmärkten angesichts der Dominanzangloamerikanischer Investoren nur wenig. Zu vermuten ist, dass sichdie Korrektur in Europa noch so lange fortsetzt, bis dieÜbertreibungen am amerikanischen Aktienmarkt abgebaut sind.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell