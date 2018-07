Börsen-Zeitung: Das Kurs-Paradox, Kommentar zu Siemens Healthineers von Michael Flämig

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Frankfurt (ots) - Der Börsenneuling Siemens Healthineers ruftscheinbar paradoxe Reaktionen an der Börse hervor. Seitdem Umsatz undGewinn im zweiten Quartal mit einem teils zweistelligen Prozentsatzgesunken sind, ist der Aktienkurs in der Spitze um 18 Prozentgestiegen. Am Montag, als im dritten Quartal der Gewinn erneutzurückging und die Erlöse nur stagnierten, gab zwar auch die Aktienach. Aber sie hatte schließlich in den Tagen zuvor ihren Höchststanderreicht. Außerdem blieben die Analysten im Schnitt trotzdemoptimistisch für die börsennotierte Siemens-Medizintechnik.Die Kursentwicklung widerspricht zwar auf den ersten Blick demGeschäftsverlauf, ist aber durchaus rational. Denn jene Anleger, diedem Aktienmarkt treu bleiben wollen, versuchen mithilfe des Konzernsihre Risikoexponierung zu verringern. Siemens Healthineers eignetsich hierfür hervorragend, weil das Geschäftsmodell kaum volatil ist.Die Kunden im Gesundheitswesen reagieren höchstens mit starkerVerzögerung beispielsweise auf Konjunkturschocks. Daher findenkonservative Anleger in der Aktie einen sicheren Hafen, zumal dieFertigungsstruktur dem Management ermöglicht, die Folgen einerverschärften Gangart zwischen den USA und China im Handelsstreitfast vollständig abzufedern. Das Unternehmen liefert außerdem einenextrem hohen Cash-flow und kann damit auch in schlechten Zeiten einegute Dividende abwerfen.Natürlich gilt auch: So schlecht, wie die Zahlen in ihrerabsoluten Größe erscheinen, sind sie nicht. Der starke Euro drücktnicht nur die Marge, sondern auch die Erlöse. Auf vergleichbarerBasis ist das Unternehmen auf einem flotten Wachstumskurs - vorallem, weil das Geschäft mit Computertomographen & Co. floriert.Diese bildgebenden Systeme sind die Ertragsperle des Unternehmens.Dagegen kommt die einst teuer zusammengekaufte Diagnostik-Spartenicht vom Fleck. Die Markteinführung der neuen LaborplattformAtellica Solution muss gelingen, ansonsten wären die Folgendesaströs. Das Management ist zum Erfolg verdammt.Siemens Healthineers ist ein guter Start am Aktienmarkt gelungen.Damit hat der Vorstand den Rücken frei, allerlei Abläufe zuverbessern und den Auftritt des Konzerns weiter zuprofessionalisieren. Zudem kann die Labordiagnostik die notwendigeAufmerksamkeit erhalten. So stabil das Geschäftsmodell auch sein mag- hausgemachte Fehler verzeiht es nicht, so paradox würde die Börsedann doch nicht reagieren.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell