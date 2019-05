Börsen-Zeitung: Keiner klopft / Kommentar zur Lage der Commerzbank von Bernd Wittkowski

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Finanztrends Video zu Commerzbank



mehr >

Frankfurt (ots) - Commerzbank-CFO Stephan Engels ist nicht nur einheißer Kandidat für den Titel "Schnellredner des Jahrzehnts"(gelegentliches Durchatmen würde aber nicht schaden), ihm sitzt auchder Schalk im Nacken. Gefragt, wer nach dem Ende derFusionsgespräche mit der Deutschen Bank bei den Gelben angeklopfthabe, bat er am Mittwoch die Teilnehmer einer Telefonkonferenz, malkurz gemeinsam zu lauschen - und tatsächlich war kein Klopfen zuhören.Warum auch? Man muss die Commerzbank nicht seit 1870 begleitethaben, um Eigenständigkeit für eine realistische Alternative zuhalten. Es genügt der Blick in die jüngere Geschichte, um von dergrassierenden Konsolidierungshysterie herunterzukommen. Seit denachtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts sollte die alleinangeblich nicht überlebensfähige kleinste deutsche Großbankregelmäßig gerüchteweise etwa an HSBC oder Schweizer Häuser verkauftwerden. Dann gab es - nicht nur gerüchteweise - zwei konkreteAnnäherungsversuche mit der HypoVereinsbank. Der frühereVorstandssprecher Martin Kohlhaussen hielt die "Fusionsmanie"übrigens für "etwas Krankhaftes" (obgleich er zuweilen selbstFusionsgespräche führte).Tatsache ist: Die Commerzbank ist bis heute selbstständiggeblieben, und das kann durchaus noch ein paar Jahrzehnte soweitergehen. Bei allem Umbruch, den wir schon gesehen haben, stecktdas Institut wie das ganze Kreditgewerbe erst mittendrin in einertiefgreifenden Restrukturierung und Redimensionierung, die in dennächsten Jahren branchenweit noch einmal eine sechsstellige Zahl anArbeitsplätzen kosten werden.BaFin-Präsident Felix Hufeld weist ja zu Recht darauf hin, dassmit dem Abbruch der Gespräche zwischen Blau und Gelb das Kostenthemanicht ad acta gelegt ist. Negativzins, Digitalisierung undHyperregulierung sind offenbar keine temporären Erscheinungen. Aberwarum sollten BNP Paribas, ING, Unicredit & Co., die hierzulandealle organisch und ertragreich wachsen können, auf die Schnapsideekommen, diese Mammutaufgabe der deutschen Banken in ihrem Namenanzugehen? Um es klar zu sagen: Keine dieser Adressen will doch dasBlut an den eigenen Händen kleben haben!Die Commerzbank selbst wiederum ist keineswegsanlehnungsbedürftig. Natürlich ist sie bei der Umsetzung ihrerStrategie längst nicht am Ziel, und gewiss zeigt der Quartalsberichtweiteren Handlungsbedarf auf. Eines liefert er nicht: zwingendeArgumente, mit wem auch immer Fusionsgespräche geführt zu haben oderalsbald zu führen.(Börsen-Zeitung, 09.05.2019)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell