Börsen-Zeitung: Keine Schonzeit / Kommentar zum Zerfall der britischen Regierung von Andreas Hippin

Frankfurt (ots) - Egal wer heute von den britischen Konservativenzum neuen Parteichef und damit zum Premierminister gemacht wird: EineSchonzeit wird es für ihn nicht geben. Schon gar nicht wenn, wieweithin erwartet, Boris Johnson die Nachfolge von Theresa Mayantreten wird. Seine Gegner haben nicht vor, ihm die Chance zu geben,es wenigstens besser zu machen als die Amtsinhaberin. Johnson mussfürchten, im Unterhaus keine Mehrheit mehr zu haben, wennOppositionsführer Jeremy Corbyn die offenkundige Zerstrittenheit derTories dazu nutzen sollte, die Vertrauensfrage zu stellen.Schatzkanzler Philip Hammond und Justizminister David Gauke, dieJohnson gern einen Strich durch die Rechnung machen würden, tratenmit ihren Rücktrittsankündigungen die Flucht nach vorn an. VomPrinzip der kollektiven Verantwortung hatten sie sich schon früherverabschiedet: Vergangene Woche verschafften sie der Opposition perEnthaltung einen Abstimmungssieg gegen die Regierung. Ihnen geht esdarum, einen ungeordneten Brexit um jeden Preis zu verhindern. AlanDuncan, der im Außenministerium für Europa und Amerika zuständigeStaatssekretär, trat einfach so zurück. Sie alle dürften Johnson dieGefolgschaft versagen, auch der ehemalige Generalstaatsanwalt DominicGrieve oder der frühere Schatzkanzler Kenneth Clarke. Bei derhauchdünnen Mehrheit von Tories und nordirischen Unionisten würde dasCorbyn schon reichen.Eine Aussöhnung der verfeindeten Lager ist nicht zu erwarten -weder innerhalb der Regierungspartei noch jenseits von Westminster.Denn seit dem EU-Referendum haben nicht viele ihre Meinung dazugeändert, wie das künftige Verhältnis zu der Staatengemeinschaftjenseits des Ärmelkanals aussehen sollte.Und nach wie vor glaubt jede Seite, dass sie am Ende als Siegeraus der Auseinandersetzung hervorgehen wird. Vielleicht stelltJohnson ja selbst die Vertrauensfrage. Brexit-Befürworter hättennichts gegen Neuwahlen, würden doch eine ganze Reihe derAbgeordneten, die ihnen so viele Steine wie möglich in den Weg legen,nicht wieder ins Parlament einziehen. Sie träumen von einerkomfortablen Mehrheit für Johnson, weil sich Labour undLiberaldemokraten in den urbanen Zentren gegenseitig schwächenwürden. Das erinnert an die Wahl 2017, von der sich Mays Unterstützereinen Erdrutschsieg erhofft hatten. Am Ende käme wohl wieder einePattsituation heraus. Großbritannien bliebe handlungsunfähig.(Börsen-Zeitung, 23.07.2019)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell