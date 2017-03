Börsen-Zeitung: Keine Experimente, Kommentar zur DZ Bank von Bernd Wittkowski

Frankfurt (ots) - Betrachtet man die Entwicklung der deutschenBankenlandschaft in einem mehrjährigen Vergleich, ist es kaumübertrieben, von tektonischen Verschiebungen zu sprechen. Etwa mitBlick auf die Größe der Akteure. Inklusive der übernommenen DresdnerBank war die Bilanz der Commerzbank 2008 rund 1,1 Bill. Euro lang.Heute ist es deutlich weniger als die Hälfte davon. Zur Nummer 2 istnach der Fusion mit der WGZ die DZ Bank aufgestiegen (509 Mrd. Euro),hinter der Deutschen mit 1,6 Bill. Euro. Den dritten Platz hält dieKfW, die - auch das spricht für sich - als einziges Haus die Chancehat, mit dem Spitzeninstitut der Kreditgenossen um den Titel desErtragschampions zu kämpfen.Ein Vorsteuerergebnis von 2,2 Mrd. Euro wäre zu schlagen. Daserarbeitet die DZ Bank mit 28.000 Leuten. 50.000 Commerzbankerschafften zuletzt weit weniger als ein Drittel davon, während 100.000Mitarbeiter der Deutschen Bank 810 Mill. Euro Miese produzierten.Unter den drei Adressen weist die Holding der genossenschaftlichenAllfinanzgruppe zudem die mit Abstand höchste Kapitalquote aus.Wie konnte das passieren? Die Frage kann auf den folgenden 47Zeilen nicht umfassend beantwortet werden. Doch ein zentraler Teilder Antwort lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Die Genossenhaben eine nachhaltige Strategie, die sie konsequent umsetzen.Andernorts fällt höchstens die Sprunghaftigkeit als nachhaltig auf.Da kommt das Diktum, dass manche seltener das Hemd wechseln alsandere die Strategie, der Realität schon ziemlich nah.Bevor nun der genossenschaftliche Verbund die Korken knallenlässt, sei ernüchternd daran erinnert: Das war nicht immer so. Auchdiese Säule der Branche hat eine Phase von Versuch und Irrtum hintersich. Bis die heutige Struktur gefunden war, ging ein jahrelangespathologisches Lernen voraus. Und auch die jetzige Aufstellung, die -Beispiel Immobilienfinanzierung - ohnehin noch nicht komplettabgeschlossen ist, feit ja ersichtlich nicht gegen die Risiken derchristlichen Seefahrt und andere Unbilden. Nur ist das einzigverbliebene Oberhaus der Gruppe heute in der komfortablen Lage,Belastungen wie jene durch die Deutsche Verkehrsbank oder die VRLeasing auch über ein paar Jahre aussitzen zu können.Ob eine Gruppe, die es so weit gebracht hat, gut beraten ist,Kraft, Zeit und Geld für neue strategische und strukturelleExperimente in Gestalt einer zusätzlichen Steuerungsholding zuver(sch)wenden? Genossenschaftliche Basisdemokratie sollte möglichsein, ohne die Gruppe und sich selbst durch exzessive Komplexität zuüberfordern.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: B?rsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell