Börsen-Zeitung: Kaufmann ja, ehrbar nein?, Kommentar zum Corporate Governance Kodex von Claus Döring

Frankfurt (ots) - Auf Neujahrsempfängen, Firmenjubiläen odersonstigen Anlässen mit Sonntagsreden gehört er zu den viel zitiertenPersönlichkeiten: der ehrbare Kaufmann. In der Aufarbeitung derFinanzkrise und dem oft beschworenen Kulturwandel der Bankenbranchespielt die Orientierung am Verhalten eines ehrbaren Kaufmanns einezentrale Rolle. Nur so lasse sich das Vertrauen in die Finanzbranchezurückgewinnen, hieß es allseits. Dazu gehörte auch die Einsicht,dass nicht alles, was legal ist, auch legitim sei. Was liegt alsonäher, als in die Präambel des Deutschen Corporate Governance Kodexdas Leitbild des ehrbaren Kaufmanns aufzunehmen, wie von derKodexkommission vorgeschlagen?Ausgerechnet die Deutsche Bank, die bekanntermaßen nicht nur mitder Legitimität, sondern schon mit der Legalität ihrer Geschäftegewaltige Probleme hatte, erachtet nun die Aufnahme ethischerBegriffe in die Präambel des Kodex als "problematisch". Dies eröffne"Spielraum für Diskussionen" und eventuell für Aktionärsklagen, wennOrgane der Gesellschaft diese ethischen Maßstäbe dann nichteinhielten. Aus einer solchen, öffentlichen Stellungnahme zu dengeplanten Kodexänderungen der Regierungskommission lässt sich nur einSchluss ziehen: Entweder die Verantwortlichen der Deutschen Bankleben immer noch in einer Parallelwelt und haben die Zeichen der Zeitnicht erkannt oder die Bank und zuvorderst ihre Juristen leiden unterVerfolgungswahn.Immerhin hat der Aufsichtsratsvorsitzende der Bank, PaulAchleitner, dieser Tage in einem Interview bekräftigt, dass dasInvestment Banking zwar fester Bestandteil desDeutsche-Bank-Geschäfts sei, aber gefordert, es in einer Art undWeise auszuüben, "wie es den heutigen gesellschaftlichen, politischenund regulatorischen Vorgaben entspricht". Und zur Ehrenrettung derBank soll nicht verschwiegen werden, dass derenAssetmanagement-Tochter die Verankerung des Leitbildes des ehrbarenKaufmanns "ausdrücklich" begrüßt, da auch ethisch verantwortlichesHandeln wesentliches Anliegen nachhaltigen Wirtschaftens sein müsse.Der Industrieverband BDI übrigens meint, das Leitbild des ehrbarenKaufmanns werde dem heutigen komplexen Wirtschaftsleben nichtgerecht. Der BDI plädiert lieber für internationale Selbstregulierungwie beim Thema Corporate Social Responsibility. Toller Vorschlag!Vielleicht sollte man einfach abwarten, was US-Präsident Trumpdemnächst über ethisches Handeln von Unternehmen twittert?