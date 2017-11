Börsen-Zeitung: Kartellkrimi in der Vertikalen, Kommentar zu AT&T von Stefan Paravicini

Frankfurt (ots) - "Das ist ein Apfel", heißt es in einem Werbespotdes US-Nachrichtensenders CNN, während auf dem Fernsehbildschirm nurein Apfel zu sehen ist. "Manche Leute behaupten, dass das eine Bananeist und schreiben in Großbuchstaben ,BANANE' daneben. Aber das istein Apfel", heißt es weiter und jeder weiß, wer gemeint ist.Schließlich schreibt US-Präsident Donald Trump gerne inGroßbuchstaben, wenn er CNN als "FAKE NEWS" verunglimpft.Die Auseinandersetzung zwischen dem Präsidenten und demNachrichtensender hat die insgesamt mehr als 100 Mrd. Dollar schwerenÜbernahmepläne von AT&T für die CNN-Mutter Time Warner längst zumPolitikum gemacht. Zunächst hatte es danach ausgesehen, dass derTelekomkonzern mit dem vor einem Jahr angekündigten Kauf auf keinenWiderstand der Wettbewerbsbehörden stoßen würde. Jetzt gab dasUS-Justizministerium bekannt, dass die Kartellwächter der Behördegegen die Transaktion vor Gericht ziehen werden. Zuvor war AT&T aufdie Forderung, Assets wie CNN abzugeben, nicht eingegangen und hatteangekündigt, für den Fall einer Blockade der Frage nachzugehen, obTrump politisch interveniert habe.Will AT&T-Chef Randall Stephenson, der 2011 mit der Übernahme vonT-Mobile US bei den Wettbewerbshütern durchgefallen war, den Dealretten, muss er andere Fragen beantworten. Denn Makan Delrahim, dervon Trump nominierte oberste Wettbewerbshüter der US-Justiz, geht mitder Behörde nicht ohne Argumente zum ersten Mal seit 40 Jahren gegeneine sogenannte vertikale Übernahme vor.Zwar schließen sich mit AT&T und Time Warner keine direktenWettbewerber in der Horizontalen zusammen, so dass sie in derProduktion und im Vertrieb von Medieninhalten kein zusätzlichesGewicht erhalten. Wer künftig aber nicht nur Inhalte verteilt,sondern selbst über Premium-Content wie die Bezahlsender CNN, HBO,TBS oder Filme der Warner-Studios verfügt, kann in der neuenMedienwelt die Preise diktieren und Wettbewerber wie Verizon undComcast eher auf eine Diät mit seichter Fernsehkost setzen, lautetdas Argument der US-Justiz.Der Kartellkrimi in der Vertikalen wird bis auf weiteres vor demgesamten Publikum gezeigt. Derweil buhlen Comcast und Verizon mitInteressenten wie Walt Disney um Inhalte von 21st Century Fox. DieEntscheidung im Fall AT&T und Time Warner wird nicht nur die Zukunftder beiden Unternehmen prägen, sondern auch die Richtung für dieweitere Konsolidierung der Telekom- und Medienbranche vorgeben.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell