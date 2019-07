Börsen-Zeitung: Kaeser sollte an Bord bleiben, Kommentar zu Siemens von Michael Flämig

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Frankfurt (ots) - Das Siemens-Personalkarussell dreht sich indieser Woche mit hoher Geschwindigkeit. Am Montag musste bei derMedizintechnik-Tochter der Vorstand für Labordiagnostik seinemAbschied zustimmen, und am Mittwoch wird der Mutterkonzern Siemenswohl die Trennung von seiner Personalvorständin auch offiziellannoncieren. Dies sind bedeutsame Weichenstellungen, keine Frage.Viel wichtiger für die Konzernstrategie ist jedoch, ob derAufsichtsrat den Vertrag des Vorstandschefs Joe Kaeser über das Jahr2021 hinaus verlängert. Er sollte es tun, und zwar schnell.Voraussetzung ist, dass Kaeser nochmals in den Ring steigen will.Ein 62-Jähriger muss sich derlei gut überlegen. Nur: Kaeser kann keinInteresse daran haben, ein Flickwerk zu hinterlassen. In diesemZustand aber befindet sich aktuell das Konglomerat. DieTransformation läuft, aber eben nicht von allein. DasKraftwerksgeschäft gilt es auf eigene Beine zu stellen, für dieBahntechnik wird eine strategische Lösung gesucht, und die beidenindustriellen Kernsektoren stehen vor einer Umwälzung ihresoperativen Geschäfts.Ginge Kaeser im Jahr 2021, nähme er einen ramponierten Ruf mit:Noch ist die Transformation kein nachweisbarer Erfolg. Die operativeMarge stagniert, der Cash-flow schwächelt. Die skeptische Bewertungim Aktienmarkt ist Resultat dieses Zustands. Doch die Chancen sindgut, dass diese Misserfolge lediglich Ausdruck einer Übergangsphasesind. Die Ernte steht bevor.Was soll's, kann man nun sagen: Jeder ist ersetzbar, also könnenandere Manager das Werk vollenden. Stimmt generell, aber in diesemFall ist es falsch.Denn Kaeser ist Spiritus Rector der Transformation in einemAusmaß, das kaum zu überschätzen ist. Er hat zudem Autorität undDurchgriffsmacht. Sein Abschied ließe die strategische Positionierunginstabil werden. Daran kann der Aufsichtsrat kein Interesse haben.Dieser hat schließlich mitentschieden, das Konglomerat aufzulösen.Nun muss dies so reibungslos wie möglich geschehen. Nicht zuvergessen ist: Die Transformation verkommt zur L'art pour l'art, wenndas industrielle Kerngeschäft nicht per Übernahme verstärkt wird.Auch dies muss Kaeser vor seinem Abschied leisten, um sein Werk zukrönen.Je schneller der Aufsichtsrat handelt, umso besser. Dies gilt auchfür die zu besetzende Stelle an der Spitze der neuenEnergie-Gesellschaft von Siemens, die sich in einen Dax-Wertverwandeln wird. Ein Projekt dieser Größenordnung im Führungsvakuumvor sich hin trudeln zu lassen, ist unverantwortlich. Genau diesgeschieht aber zur Zeit.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell