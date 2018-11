Börsen-Zeitung: Jenseits des Bankgeschäfts, Kommentar zur Deutschen Bank von Bernd Wittkowski

Frankfurt (ots) - Die Deutsche Bank ist mehr als die Aufarbeitungvon Rechtshändeln, der Austausch von Vorstandsmitgliedern, dieVerfehlung von Kostenzielen oder der Verfall von Aktienkurs undBörsenwert. Es ist notwendig, sich das zuweilen bewusst zu machenoder, wie am Dienstag bei einer Präsentation in der "Digitalfabrik"der Bank, daran erinnert zu werden. Dass es in Vergessenheit geratenwar, ist ein Resultat der Finanzkrise und ihrer Folgen: Regulierungbis zum Abwinken und nur schwer zu reparierende Reputationsschäden.Manch anderem Haus erging es nicht entscheidend besser. Teile derBranche hatten kaum Zeit, sich um Geschäft und Geschäftsmodell zukümmern, viele Kunden wandten sich von Banken ab und den angesagteren"Gafas" (Google, Apple & Co.) zu.Bei allem Hype um die Digitalisierung: Das Rad wird ja heute nichtkomplett neu erfunden. Schon im Jahr 2000 hatte sich die DeutscheBank (und nicht sie allein) in Richtung "digitale Ökonomie" auf denWeg gemacht. "Global E" hieß die Initiative, für die die Blauen biszu 1 Mrd. Euro jährlich (!) in die Hand nehmen wollten. Vongemeinsamen Marktplätzen im Internet war die Rede und von zahlreichenPartnerschaften mit Nichtbanken. Dann kamen ein paar Krisendazwischen, und von "Global E" hat man nie wieder etwas gehört.Eine Generation und, technisch gesehen, ein paar Revolutionenspäter hat die digitale Zukunft aufs Neue begonnen. Auch heute stehenMarktplätze im Internet und Partnerschaften "Beyond Banking" auf derAgenda. Der Ausflug in die 2016 eröffnete Digitalfabrik imunwirtlichen Frankfurter Stadtteil Sossenheim, wo - das muss keinNachteil sein - weder die dort arbeitenden Menschen noch das Gebäudeauch nur entfernt an eine Bank erinnern, zeitigt interessanteErkenntnisse.Erstens: Digitale Ökonomie und Plattformwirtschaft sind keineEntwürfe für übermorgen, sondern längst mitten im wahren Lebenangekommen. Zweitens: Die Deutsche Bank ist fest entschlossen, beiden "tektonischen Veränderungen" der Finanzdienstleistungsmärktenicht den Big Techs, Telekoms, Vergleichsplattformen und anderen dasFeld zu überlassen, sondern den direkten Kundenzugang zu verteidigen.Drittens: Die Bank von heute, spätestens die von morgen, wird, willsie überleben, keine Bank sein, sondern Alltagshelfer in (fast) allenLebenslagen von der Steuererklärung bis zum Concierge-Service.Fünftens: Nicht jedes hippe Angebot findet sofort seine Nachfrage.Sechstens: Kostenpläne gelten auch für die pfiffigsten Innovationen.Das bremst die Entwicklung.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell