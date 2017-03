Börsen-Zeitung: Jede Menge Baustellen, Kommentar zur Lufthansa von Lisa Schmelzer

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Frankfurt (ots) - Es läuft gerade rund für Lufthansa-KonzernchefCarsten Spohr. Mitte der Woche konnte er eine Einigung imTarifkonflikt mit den Piloten vermelden, einen Tag später wurden fürdas vergangene Geschäftsjahr Ergebnisse auf Rekordniveau vorgelegt.Die Börse reagierte mit deutlichen Kursaufschlägen.Die Freude Spohrs dürfte indessen verhalten ausfallen. Denn derLufthansa-Chef weiß, dass er trotz der erfreulichen Ergebnisse nochjede Menge Baustellen abzuarbeiten hat. Vieles hat er angestoßen,einiges auf den Weg gebracht - was bei all dem am Ende herauskommt,steht aber noch in den Sternen.Spohrs wichtigstes Projekt beispielsweise, die günstigeFlug-Plattform Eurowings, ist im vergangenen Jahr tief in den rotenZahlen gelandet und dürfte auch 2017 nur eine schwarze Null abwerfen.Die Integration von Brussels Airlines und den geleastenAir-Berlin-Fliegern ist ein Kraftakt, der unter der Führung des neuen- und branchenfremden - für Eurowings zuständigen Lufthansa-VorstandThorsten Dirks gelingen muss. Auch bei den Kostenstrukturen der neuenTochter ist man noch nicht am Ziel. Um 10% sind die Stückkosten imvergangenen Jahr gesunken, bis Ende des Jahrzehnts müssen weitere 20%dazukommen, um auch nur annähernd wettbewerbsfähig zu sein.Im nach wie vor wichtigsten Geschäftsfeld Lufthansa Passage istnach der Einigung mit den Piloten ebenfalls noch nicht eitelSonnenschein. Die Preise verfallen seit längerem in einem solchrasanten Tempo, dass beim Zurückfahren der Kosten kaum Schrittgehalten werden kann. Selbst die Zugeständnisse der Piloteneingerechnet, hat die Lufthansa noch lange nicht das Aufwandsniveauder Wettbewerber aus den Golfstaaten erreicht, die ihre besten Zeitenzwar hinter sich haben, den Europäern aber nach wie vor das Lebenschwer machen.Selbst verlässliche Ergebnisbringer im Konzern wie die LufthansaTechnik schwächeln derzeit oder fliegen - wie die Frachtsparte - roteZahlen ein. Spohr, einst selbst Lufthansa-Cargo-Chef, macht zwarAnzeichen einer Erholung aus, dennoch wird die Frachter-Flotte weiterzusammengestrichen.Bei dieser Gemengelage fällt die Prognose für 2017 - zu Recht -verhalten aus. Zumal ein Faktor, der mit über Wohl und Weh derAirline-Branche entscheidet, derzeit gegen die Unternehmen läuft: Deranziehende Ölpreis und der starke Dollar werden den Kerosineinkaufverteuern, Lufthansa rechnet 2017 mit Mehrausgaben von 350 Mill.Euro.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: B?rsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell