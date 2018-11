Börsen-Zeitung: Investors Liebling, Kommentar zu Immobilien von Thomas List

Frankfurt (ots) - Es ist auf den ersten Blick kaum glauben: DerBoom am deutschen Immobilienmarkt geht immer weiter und weiter.Mindestens zwei Jahre noch dauert diese Phase an, wie derImmobiliendienstleister Savills meint. Dabei geht es schon seit achtJahren nach oben. Ein zehnjähriger Zyklus wäre ungewöhnlich lang.Andererseits: Wo sind die Alternativen? Staatsanleihen? Angesichtsder Renditen wohl kaum. Aktien? Sehr volatil. Dann doch lieberBetongold. Da weiß man, was man hat - erst recht in Deutschland.Denn die Bundesrepublik glänzt mit einem stabilen politischenSystem und anhaltend guten Wirtschaftsdaten. Statt einem nationalenZentrum wie London oder Paris gibt es sieben wesentliche Standorte,und zwar Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart undMünchen. Das macht weniger störungsanfällig.Und doch ist nicht alles Gold was glänzt - oder besser: Es gibtnicht genug davon, also das Angebot an Immobilien reicht nicht aus.Denn es fehlt häufig der Platz, etwa bei Büros, und es fehlen dieHandwerker, soll heißen: Die Bauindustrie ist voll ausgelastet. Alldiese Entwicklungen treiben die Immobilienpreise in die Höhe. Gut fürdie, die verkaufen wollen. Doch wer will schon verkaufen, wenn es soschwer ist, alternative Investitionsziele zu finden?Die Zeichen sind klar: Das Angebot sollte ausgeweitet werden. FürFrankfurt könnte dies den Ausweis neuer Bauplätze für Hochhäuserbedeuten. Eine Diskussion darüber steht 2019 an. Bei Wohnobjektenhelfen neben neuen Flächen auch Nachverdichtungen.Ein wesentliches Problem sind die steigenden Baukosten, die sichweniger durch die hohe Nachfrage ergeben, sondern durch laufendverschärfte Bauvorschriften. Hier sollte eine Regulierungspause dazugenutzt werden, die nächsten Schritte in Richtung Ressourcenschonunggenau abzuwägen. In der Branche herrscht allerdings wenig Zuversicht,dass es dazu kommen wird.Das größere Angebot, das angesichts fortgeschrittenerProjektentwicklungen schon absehbar ist, dürfte von der großenNachfrage aus dem In- und Ausland problemlos absorbiert werden - ohnedass die Preise fallen. Deutschland bleibt des Investors Liebling -auch angesichts möglicher Handelskriege, des Brexits und desHaushaltsstreits mit Italien. Die Investoren sehen die Gefahren fürdie Immobilienmärkte, schreiben ihnen aber nur ein geringeWahrscheinlichkeit zu oder verbuchen die Risiken ohnehin als"schwarzen Schwan", also als unkalkulierbar. Der Boom ist also nochnicht vorbei.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell