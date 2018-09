Börsen-Zeitung: Indizes neu gemischt / Kommentar zur Indexneuordnung der Deutschen Börse von Dietegen Müller

Frankfurt (ots) - Wird der deutsche Technologieindex TecDax durchdie am Montag umgesetzte Indexneuordnung ein besseres Abbild derdeutschen Technologiewerte und damit als Investitionsobjektattraktiver? Die Frage wird am Markt unterschiedlich beantwortet. Neuist, dass im TecDax enthaltene Titel auch in anderen Indizes derDax-Familie vertreten sein können - und umgekehrt. Der ETF-AnbieterComstage begrüßt beispielsweise die Neuordnung der Dax-Familie undmeint, das Marktsegment werde damit für Investoren beliebter. Bisherlässt sich die Zahl der ETF, die auf dem TecDax basieren, an einerHand abzählen. Indexstratege Uwe Streich von der LBBW ist dagegenskeptisch, was die Erfolgsaussichten des neu geordneten TecDax alsUnderlying für neue Anlageprodukte anbelangt. "Der Index verliertdurch die Neuordnung eher an Gewicht, da er durch den Einbezug vonAktien aus anderen Indizes der Dax-Familie seinAlleinstellungsmerkmal verliert."Streich hält es auch für problematisch, dass einige wenige Titelkünftig ein großes Gewicht im TecDax haben werden und damit auchseine Performance prägen. "Der TecDax wird eher zu einerEinzelaktien-Story. Die vier Neuzugänge aus dem Dax haben jeweilseine Anfangsgewichtung von 10% im Index, und die acht größten Aktienerreichen einen Zwei-Drittel-Anteil an der Marktkapitalisierung",sagt der Indexexperte. Dazu zählen auch Qiagen, Siemens Healthineers,Sartorius und United Internet. Auch die Abgrenzung vonTechnologietiteln ist im TecDax für Streich nicht überzeugendumgesetzt worden. "Die Deutsche Börse behandeltBeteiligungsgesellschaften weiterhin als Unternehmen, die in'Classic'-Indizes enthalten sein können. Das führt dazu, dass die anvielen Technologie-Start-ups beteiligte Gesellschaft Rocket Internetnicht im TecDax enthalten sein kann, und stattdessen im MDaxenthalten ist."Auch das Bankhaus Metzler verweist auf das große Gewicht einigerweniger Titel im neuen TecDax. Dies mache den Index vermutlich besserinvestierbar, aber marginalisiere die anderen Indexwerte. Am Endedürfte wohl entscheidend sein, wie groß das Interesse im Markt aneinem "deutschen Tech-Index" ist. Viele Investoren bevorzugen alsTech-Benchmark breitere Sektorindizes. Es gibt zwar auch einenTechnologie-Index des Deutsche-Börse-Wettbewerbers Euronext, den Tech40. Doch handelt es sich hierbei um ein Sammelsurium an Unternehmenaus den verschiedensten Branchen. Auch hier war die Nachfrage aufSeiten der Investoren bisher nicht überwältigend.Dies führt zu zwei Erkenntnissen. Es ist schwierig, einen Index zuschaffen, der von Investoren als Benchmark genutzt werden will. Unddie Abgrenzung eines Indexuniversums ist anspruchsvoll. DieSektorklassifizierung ist eine Wissenschaft für sich. So lässt sichfragen, warum nun eine Deutsche Telekom mit ihrem großen Anteil antraditionellem Kupferkabel-Geschäft im TecDax Einzug hält.Befürworter dieses Schritts könnten im angelsächsischen Raum zufinden sein. So gelten ab Handelsende am 28. September neue GlobalIndustry Classification Standards (GICS). Die Indexanbieter S&P DowJones Indices und MSCI werden dann den bisherigen Telekom-Sektorindexdurch den Communication Services Sector ablösen. In diesem werdenauch Titel aus dem IT- oder Konsumgütersektor dazugehören. Dannwerden auch Marktschwergewichte wie Facebook oder Alphabet in demneuen Index enthalten sein, Seite an Seite mit traditionellenTelekomunternehmen wie Verizon oder AT&T. Der neue Index wird alsoauch zyklischer ausgerichtet sein - wohingegen im TecDax durch dieTelekom eher defensivere Qualität Einzug hält.Für Investoren, aber auch Anbieter von börsengehandelten Fonds(ETFs) sind die Folgen groß. Der Hedgefonds Winton hat berechnet,dass durch die Reklassifizierung des Telekomindex allein im 22 Mrd.Dollar schweren SPDR Technology ETF rund 4 Mrd. Dollar neu angelegtwerden müssen, wenn der Fonds weiterhin den IT-Sektor nach Definitionvon MSCI und S&P abbilden soll. Die Indexanbieter nehmen jeweils diegrößte Erlösquelle des Unternehmens als Basis für seineSektorzuordnung. Winton berechnet aber eigene Sektoren. So lasse sichdurch die Nutzung von künstlicher Intelligenz und der Auswertung vonGeschäftsberichten eine genauere Zuordnung machen. Winton meint,damit aktuelle Branchentrends besser erfassen zu können undunerwünschte Anlagerisiken auszuschalten. Die damit gewonnenErkenntnisse würden im Investmentprozess schon umgesetzt.(Börsen-Zeitung, 22.09.2018)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell