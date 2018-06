Börsen-Zeitung: Halbherziger Schritt, Kommentar zu General Electric von Helmut Kipp

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Frankfurt (ots) - Es ist erst gut sieben Monate her, dass der neueGE-Chef John Flannery seine Zukunftspläne präsentierte undankündigte, den Industriekonzern auf die Bereiche Luftfahrt, Energieund Medizintechnik zu konzentrieren. Seither ist einiges passiert.Das Management hat einen kräftigen Personalabbau in die Wegegeleitet, Teile der Healthcare-IT veräußert und das Eisenbahngeschäftin einen Zusammenschluss mit dem US-Konzern Wabtec eingebracht. ZuWochenbeginn folgte der Verkauf der Gasmotorensparte. Aus Sicht vonInvestoren war das aber zu wenig, wie der fortwährendeAktienkursverfall zeigt.Nun geht Flannery den nächsten Schritt, und der kommt an der Börsebesser an. Aus dem Drei- wird ein Zwei-Säulen-Konzept, bestehend ausdem Luftfahrtgeschäft und dem Energiebereich mit Kraftwerken undErneuerbaren. Die zukunftsträchtige Medizintechnik gibt GE her: 80Prozent von GE Healthcare werden via Spin-off an die eigenenAktionäre weitergereicht und die restlichen 20 Prozent verkauft. Dochauch diese Neupositionierung wirkt letztlich halbherzig. DennFlannery scheut vor der radikalen Lösung zurück, das Unternehmen zuzerschlagen.So ganz kann sich GE offensichtlich noch nicht vomMischkonzernmodell trennen, mit dem die in die Krise geratene Gruppelange Jahre überaus erfolgreich war. Wenn es aber zutrifft, dass diejetzt angekündigte Verschlankung das Unternehmen stärker,transparenter und leichter steuerbar macht, dann gilt das erst rechtbei einer Verselbständigung aller Kernsparten. Man sollte sich alsonicht wundern, wenn das neue strategische Konzept mit gebührendemzeitlichen Abstand noch einmal überarbeitet wird. Denn diegeschäftlichen Synergien zwischen Luftfahrt und Energie halten sichin Grenzen.Auf die Cash-flows der vergleichsweise stabilen Healthcare-Spartewird GE künftig verzichten müssen, während das derzeit schwacheKraftwerksgeschäft im Portfolio bleibt, was wohl mit der riesigenInstallationsbasis zusammenhängt. Das hat Folgen für dasFinanzprofil. Die Ratingagentur S & P stellt bereits eineHerabstufung in Aussicht. Begründung: Die Abspaltung verringert diegeschäftliche Vielfalt und erhöht das Risiko, dass Gewinne undMittelzuflüsse stärker schwanken als bisher. Rivale Siemens, derähnlich wie GE die Diversifizierung stark zurückgeschnitten hat, warda weitsichtiger. Die Münchener haben das Gesundheitsgeschäft zwarebenfalls als eigenständige Einheit an die Börse gebracht, aber dieMehrheit an der Sparte behalten.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell