Börsen-Zeitung: Gruselprogramm, Kommentar zu ProSiebenSat.1 von Stefan Kroneck

Frankfurt (ots) - Thomas Ebeling war bis vor kurzem so etwas wieein TV-Star für Investoren. Mit seiner Strategie, verstärkt auf dasInternet und die Digitalisierung zu setzen, um die Abhängigkeit vomklassischen Fernsehgeschäft zu reduzieren, konnte der CEO derMediengruppe ProSiebenSat.1 die Anleger lange überzeugen. Seit Beginnseiner Amtszeit - genau auf dem Tiefpunkt der Aktie im März 2009 -erhöhte sich der Wert des Papiers um bis zu 5500 Prozent (sic!).Für den mittlerweile in die deutsche Börsenoberliga aufgestiegenenKonzern ist diese Schönwetterphase abrupt beendet. Das Dax-Mitgliedwartet mit einer Ad-hoc-Meldung auf, die so gar nicht nach demGeschmack der Investoren ist. Ebeling und sein Führungsteam habensich offensichtlich in der Einschätzung der Fernsehwerbeeinnahmenverkalkuliert - ein Gruselprogramm aus dem Hause ProSiebenSat.1.Der Kurseinbruch von bis zu 15 Prozent ist ein Beleg dafür, dassder Vorstandsvorsitzende an der Börse viel Vertrauen verspielt hat.Die aktuelle Warnung hat den Kapitalmarkt unvorbereitet getroffen. Inwenigen Minuten lösten sich 1,3 Mrd. Euro Marktkapitalisierung inLuft auf. Hat sich da etwa eine Blase gebildet, die nun platzt, weilder Aktienkurs sich von der fundamentalen Entwicklung deutlich gelösthat? ProSiebenSat.1 wäre nicht die erste Firma, der dies widerfährt.Allerdings zeichnete sich der abermals gesenkte Ausblick für dieWerbeeinnahmen schon ab. Zuvor mehrten sich kritische Stimmen - auchvon Seiten der Analysten -, dass infolge eines rückläufigeneuropäischen TV-Werbemarkts selbst Ebelings Ende Juli zur Vorlage derHalbjahreszahlen reduzierte Prognose für die deutsche Branche nichtmehr der Realität entspreche. Fast sechs Wochen später erwischte derVorstandschef mit der dritten Prognosesenkung in Folge die Investorenauf dem falschen Fuß. In der Kommunikation mit den Investoren hat esdie Konzernführung wohl am notwendigen Fingerspitzengefühl fehlenlassen.Unterdessen gleichen Ebelings Umbaupläne für den Konzern demEingeständnis, dass der strukturelle Wandel doch nicht so schnellvonstattengeht wie ursprünglich erhofft. Die TV-Werbeeinnahmen machenimmerhin die Hälfte des Konzernumsatzes aus. Die Neuordnung der überZukäufe erworbenen Digitalaktivitäten ist längst überfällig. Vor demHintergrund wachsender Probleme rückt die Forderung vonProSiebenSat.1, an den öffentlich-rechtlichen Rundfunkgebührenbeteiligt zu werden, in ein neues Licht.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: B?rsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell