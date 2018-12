Börsen-Zeitung: Grundsätzlich richtig / Kommentar zur CO2-Regulierung der Autoindustrie von Isabel Gomez

Frankfurt (ots) - Bis 2030 sollen Neuwagen in der EU 37,5% wenigerCO2 ausstoßen als 2021, wenn der durchschnittliche Ausstoß vonzuletzt 118,5 Gramm je Kilometer auf 95 Gramm gesunken sein soll. Dienoch erforderlichen Billigungen von Rat und Europaparlament geltenals Formsache. Die Autoindustrie nennt die Ziele unrealistisch. Siesind hart und ambitioniert. Grundsätzlich aber traf die EU dierichtige Entscheidung. Sie krankt nur an Details.Von dem Vorschlag geht das Signal aus, in welche Richtung sichEuropa umweltpolitisch bewegen will - und angesichts der Ergebnisseder Klimakonferenz in Katowice, deren Regelwerk weltweit den Druckauf eine strengere CO2-Politik erhöht, auch muss. Das ist umsowichtiger, als sich die USA entgegen jeder langfristigenwirtschaftlichen Vernunft vom Klimaschutz verabschiedet haben. Andersals der größte Automarkt der Welt, China, wo das strategische ZielE-Mobilität unerbittlich vorangetrieben wird. Mit Norwegen, denNiederlanden, Dänemark, Frankreich und Großbritannien wollen zudemmehrere Länder die Zulassung von Verbrennermotoren zwischen 2025 und2040 verbieten.Die europäischen Hersteller müssen sich strecken, um die Ziele zuerreichen. Das zeigt die Reaktion von Volkswagen, deren bishergeplante Investitionen in E-Mobilität dafür nicht ausreichen werden.Es wird wohl manchen Herstellern nicht gelingen. Aber der Anreiz fürsie ist nun ungleich größer als etwa für US-Hersteller, was imRennen um E-Mobilität ein Vorteil sein kann.Allerdings, und daran krankt der Vorschlag, wissen die Herstellernicht, von welcher konkreten Basis aus sie das 2030er Ziel erreichensollen. Bis 2021 kommen einige neue E-Autos auf den Markt. Es wäresinnvoll gewesen, deren Auswirkung auf die Flottenemissionenabzuwarten, statt sich auf theoretische Hochrechnungen zu verlassen.Die im Vergleich noch immer teure E-Mobilität ist der einzigeHebel, mit dem die Ziele zu erreichen sind. Verbesserungen anVerbrennermotoren reichen dafür nicht aus. Doch zur E-Mobilitätgehören nicht nur Autos, sondern auch eine flächendeckendeLadeinfrastruktur, die trotz Förderung vor allem in Deutschland nursehr langsam wächst. Zudem gelten E-Autos gesetzlich zwar alsNullemissionsfahrzeuge, was aber an der Produktionsrealitätvorbeigeht. Denn der für ihre Fertigung benötigte Strom stammt beiWeitem nicht ausschließlich aus regenerativen Energien, sondern zueinem guten Teil noch aus Kohlekraftwerken. Vom Energiemix bei derProduktion der Batteriezellen in Asien ganz zu schweigen.(Börsen-Zeitung, 19.12.2018)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell