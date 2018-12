Börsen-Zeitung: Größenwahn / Kommentar von Martin Fritz zum verunglückten Börsengang der Telekomsparte von Softbank

Frankfurt (ots) - Mit der Telekomsparte seiner Softbank Group istJapans bekanntestem Technologie-Investor Masayoshi Son das bishergrößte Börsendebüt in Japan gelungen. Das wird sein Ego gestärkt undseinen starken Ehrgeiz gestillt haben, die Konkurrenz zuübertrumpfen. Aber eine Erstnotierung fast 15% unter dem Ausgabepreisbeweist: Die Opfer seines Größenwahns sind japanische Kleinanleger.Zu Recht hatten Investoren vor einer überhöhten Bewertung desMobilfunkgeschäfts von Softbank gewarnt. Auch der Mutterkonzern derSoftbank Corp. war sich dessen bewusst. Doch Son wollte diePopularität der Marke Softbank für den Börsengang nutzen undschaltete viele TV-Werbespots. Wegen der günstigen Tarife ist derAnbieter bei preisbewussten Japanern sehr beliebt. Dieses "Geiz istgeil"-Image versuchte Son auf die Aktie zu übertragen. InWirklichkeit konnte von einem Schnäppchen keine Rede sein.Softbank lockte die Kleinanleger mit einer hohenDividendenrendite. Ihnen wurde versprochen, dass fast der ganzeGewinn ausgeschüttet wird. Doch ab dem Frühjahr bricht in der Brancheein Preiskampf los. Marktführer NTT Docomo kündigte bereitsTarifsenkungen bis zu 40% an, sicher nicht ganz zufällig kurz vor demIPO des Rivalen. Ab Oktober 2019 verschärft Rakuten als vierterAnbieter mit eigenem Netz und im Bund mit dem Branchenzweiten KDDIden Wettbewerb. Das wird den Ertrag der Softbank Corp. schmälern.Zwar versprach Son einen Stellenabbau durch Automatisierung alsAusgleich, aber das nahm kaum ein Analyst ernst.Son will durch die Telekomausgliederung die Marktkapitalisierungseiner Softbank Group heben. Sein Unternehmen ist an der Börse vielweniger wert als die Summe seiner Beteiligungen, etwa an ChinasAlibaba Group. Sons Frustration darüber ist nachvollziehbar. Aberauch die Skepsis am Finanzmarkt scheint berechtigt: Die wahrenSoftbank-Mankos sind die extreme Verschuldung, die undurchsichtigeBilanzierung und die teuren Käufe des 97 Mrd. Dollar schweren VisionFund.Aber auch die Investmentbanken hinter dem IPO, neben japanischenAdressen die Deutsche Bank, Goldman Sachs und J.P. Morgan Chase,sollten sich schämen. Für ein offenbar mickriges Honorar haben siesich dazu verführen lassen, japanische Privatanleger aufs Glatteis zuführen. Sie duldeten den hohen Ausgabepreis trotz geringer Nachfrageund eines schwachen Börsenumfelds. Japans Aktienkultur haben siedamit einen Bärendienst erwiesen.(Börsen-Zeitung, 20.12.2018)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell