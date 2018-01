Börsen-Zeitung: Getümmel am Himmel, Kommentar zur Luftfahrt von Heidi Rohde

Frankfurt (ots) - Nach einem Kursgewinn von über 150% imvergangenen Jahr hat die Lufthansa-Aktie 2018 am ersten Handelstagmit einem rasanten Sinkflug begonnen. Der Coup der Airline-GruppeIAG, die sich den Ferienflieger Niki für ein Zehntel des zuvor vonLufthansa gebotenen Kaufpreises unter den Nagel reißt, vergrätztAnleger ebenso wie Politiker. Letztere wären indes besser beraten,sich mit Verbalattacken gegen die EU-Kommission zurückzuhalten, wennsie nicht weiterhin den Argwohn über eine zweifelhafte Rolle desStaates im Insolvenzverfahren von Air Berlin nähren wollen.Es ist nicht Aufgabe der EU-Wettbewerbshüter, für möglichst hoheErlöse bei der Resteverwertung der Airline zu sorgen, damit dieBundesregierung ihren Überbrückungskredit wieder eintreiben und sicheine Blamage vor dem Steuerzahler ersparen könnte. Stattdessen mussBrüssel darauf achten, dass der Wettbewerb nicht durch eine zu großeMarktmacht eines einzelnen Unternehmens gefährdet wird. Und das habendie Beamten getan.Die Notlandung von Niki bei IAG macht nicht nur der Lufthansa,sondern vor allem auch den hiesigen Ferienfliegern Tuifly und Condorbzw. deren Müttern einen Strich durch die Rechnung. Sie hattengehofft, dass mit der Pleite von Air Berlin und der von NikiKapazitäten aus dem deutschen Markt genommen würden und derPreisdruck etwas nachlassen würde. Dass IAG die Air-Berlin-Tochterfür nur 20 Mill. Euro und ein Übergangsgeld bekommt, zeigt, dassweder Thomas Cook noch Tui, die zuvor noch bereit gewesen war, ihreeigene Fluggesellschaft in einem Verbund mit Teilen von Air Berlin zuverbinden und so eine schlagkräftige deutsche Airline-Gruppe imeuropäischen Verkehr zu schaffen, geneigt waren, das Gleiche zuzahlen.Damit haben sich alle Beteiligten hierzulande verzockt. DasGetümmel am Himmel wird nicht weniger, sondern mehr. IAG vergrößertdie Reichweite ihrer Billigtochter Vueling, die den iberischen Marktbisher nur aus München und Frankfurt angeflogen hat, um das Netz derNiki, die ebenfalls über lukrative Landerechte in Spanien verfügt undsomit nun einen guten Teil des deutschen Urlaubsverkehrs in denMittelmeerraum der IAG-Gruppe zuführt. Die Lufthansa muss miterweiterten Kapazitäten aus eigener Kraft bei Eurowings aufrüsten, umauch dieser neuen Konkurrenz Paroli zu bieten. Dabei sollte sie ihreMittel mit Augenmaß einsetzen, denn zum Getümmel am europäischenHimmel zählen auch weiterhin die Flugzeuge der Alitalia. Wo diesenotlanden, ist noch offen. Die Insolvenzverwalter setzen wie immerzuerst auf den Meistbietenden.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell