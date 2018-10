Börsen-Zeitung: Geopolitische Risiken / Kommentar zu Saudi Arabien und zur deutschen Exportpolitik von Michael Flämig

Frankfurt (ots) - Die Ermordung des saudischen RegimekritikersJamal Khashoggi ist ein widerwärtiges staatliches Verbrechen. DiePolitik darf daher nicht zur Tagesordnung übergehen. Wenn Werte imamerikanisch-europäischen Regierungs-Verbund noch gelten, ist esbeispielsweise richtig, die Genehmigung von Rüstungsexporten in dasLand auf Eis zu legen. So weit, so einfach. Leider verleitet dasGefühl moralischer Überlegenheit den Westen aber regelmäßig auch zurHeuchelei. Dies führt zu überzogenen Forderungen an die Wirtschaftund ihre Repräsentanten.Ist denn Saudi-Arabien erst mit dem Fall Khashoggi zu einerDiktatur geworden? Nein. Das Land lässt Dissidenten schon seit Jahrenverschwinden, nicht erst nur unter dem erstarkten Kronprinzen. DerWesten hat bislang darüber hinweggesehen, und zwar aus Gründen derMacht- und Wirtschaftspolitik. Ähnlich agieren die Industrienationengegenüber China. Ein Interpol-Präsident wird gekidnappt vom Staat?Business as usual ist die "Antwort". Die Krim-Besetzung hat zwar zuSanktionen gegenüber Russland geführt, doch schon zuvor hatte dieRegierung Menschen ins Gefängnis stecken oder mundtot machen lassen,nur weil sie sich kritisch äußerten. Der Westen hielt still. Man magdies als Realpolitik gutheißen oder nicht. Fakt ist: DerartigeWidersprüche sind Realität und - wie im Fall Khashoggi - kaumaufzulösen. Trotzdem sollte die Politik die Untat sanktionieren,denn auf dieser Ebene müssen Gesellschaften ihre Konflikte austragen.Und auch die Reise von Siemens-Chef Joe Kaeser zurInvestorenkonferenz nach Riad wäre nach dieser Vorgeschichte dasfalsche Signal gewesen, nachdem andere Wirtschaftsführer, wiezuletzt Deutsche-Bank-Chef Sewing, und auch Politiker demonstrativabgesagt hatten.Ein generelles Kontaktverbot beispielsweise für die CEOs voninternational tätigen Firmen wäre aber falsch, denn ansonsten müsstees auch gegenüber China und Russland angewandt werden. Brasilien kämedemnächst als Paria dazu, und perspektivisch wären auch die USA einKandidat. Wollen wir eine derartig abgegrenzte Welt?Was ist daraus zu lernen? Geopolitik wird die Industrie, weilmanchmal das Setzen von Grenzen erforderlich ist oder zuweilen ebenauch Heuchelei regiert, immer häufiger beeinträchtigen undlimitieren. Jene Geschäftsmodelle und Unternehmen, die vonstaatlichen Aufträgen abhängig sind, haben das Nachsehen. Es ist keinZufall, dass die Debatte gerade Siemens im Fall Khashoggi oder beimTauziehen mit GE im Irak trifft.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell