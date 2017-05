Börsen-Zeitung: Genügend Warnungen, Marktkommentar von Dietegen Müller

Frankfurt (ots) - An Warnungen vor zu hohen Bewertungen amAktienmarkt hat es selten gefehlt. Angesichts der Rekordjagd amUS-Aktienmarkt nehmen sie sogar wieder zu. In dem am Mittwochveröffentlichten Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed steht, derBewertungsdruck in einigen Märkten sei "bemerkenswert". Das darauswomöglich entstehende Schadenspotenzial scheine seit Januar gestiegenzu sein, wenn auch noch nicht stark genug, um anzunehmen, dass es"hoch" sei. Die Investoren zeigen sich unbeeindruckt: Am Donnerstagschlossen sowohl der S&P 500 als auch der Technologieindex Nasdaq aufeinem Rekordhoch.Nun ist es so, dass die Notenbanken mit ihren Maßnahmen nichtexplizit Assetpreise steuern wollen. Auch ist die akademischeDebatte, ob die Herausbildung von Preisblasen vor ihrem Platzenüberhaupt erkennbar ist, und wenn ja, wie, nicht abgeschlossen.Strapazierte BewertungenDie Tatsache, dass die Fed vor hohen Bewertungen warnt, ist zudemnicht neu. Im Juni 2016 sagte die Notenbank, dieKurs-Gewinn-Verhältnisse auf Sicht der kommenden zwölf Monate seienauf ein Niveau deutlich über dem Mittelwert (Median) der vergangenendrei Dekaden gestiegen. 2014 hatte die US-Notenbank deutlichstrapazierte Bewertungen in Internet- und Biotech-Aktienfestgestellt. Schon vor der Finanzkrise vor zehn Jahren meinten lautFed-Sitzungsprotokoll im Januar 2004 einige Fed-Mitglieder, dieErwartung einer anhaltend lockeren Geldpolitik habe zu Bewertungengeführt, die wenig Raum für Abwärtsrisiken ließen.Als Schlüsselmoment für Warner gilt der 5. Dezember 1996. Derdamalige Fed-Chef Alan Greenspan stellte in einer Rede die Frage, wiesich feststellen ließe, ob irrationaler Überschwang die Preise fürVermögenswerte übermäßig hochgetrieben habe. Zu diesem Zeitpunkthatten sich die Aktienkurse an Wall Street gemessen am Dow JonesIndustrial seit dem Börsen-Crash im Oktober 1987 fast vervierfacht.Das Kurs-Gewinn-Verhältnis betrug 24, weit über dem damaligenhistorischen Mittel von 16. An der Fed-Sitzung vom 17. Dezember 1996wurde dann explizit festgehalten, der Anstieg der vergangenen Jahrehabe die Marktbewertungen "auf ziemlich hohe Niveaus bezogen aufBewertung und Dividenden" getrieben.Auch wenn Greenspans "irrationaler Überschwang" zum geflügeltenWort wurde, ging die Sause an Wall Street und anderen Aktienmärktenbis Januar 2000 weiter - bis die Blase platzte. Die Fed ist dabeinicht die einzige Warnerin. Im Juni 2014 warnte auch die Bank derNotenbanken, die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, vor derGefahr von Blasen und Übertreibungen im Finanzsystem. Wegen der sehrniedrigen Zinsen und Renditen würden institutionelle Investoren immerhöhere Risiken eingehen. Eine Position im Übrigen, die zu einerBIZ-internen Debatte geführt hat, ob die Geldpolitik auch Bewertungenan den Finanzmärkten berücksichtigen soll oder nicht. WelcheHandlungsanleitungen lassen sich für Investoren daraus heute ziehen?Wer die Fed-Protokolle nach warnenden Stichworten zum Punkt"Bewertung" durchgeht, findet laut dem US-Sender CNBC sechs Stellen.Nur in zwei der sechs Fälle lagen ein Jahr später die Kurse höher -das mahnt zur Vorsicht. Doch auf welchen Bewertungsniveaus bewegtsich der Markt heute? Die DZ Bank schätzt das Kurs-Gewinn-Verhältnisfür den S&P 500 auf Basis der Prognosen für 2017 auf über 18 und auffast 14 für den Dax. Laut Bloomberg beträgt das KGV für den US-Indexderzeit über 21, auf Basis der Schätzungen für 2018 knapp 17. DieDiskrepanz ist im Dax ähnlich hoch: Das KGV beträgt hier lautBloomberg derzeit fast 20, auf Basis der Schätzungen für 2018 abernur 13. Entscheidend ist also, dass die Gewinnerwartungen eingehaltenwerden. Die Berichte für das erste Quartal haben diesbezüglichZuversicht geweckt.ErwartungsmanagementDie Warnungen der Notenbank und der BIZ sollten Investoren dennochnicht auf die leichte Schulter nehmen. Hier wird Erwartungsmanagementbetrieben. Angesichts einer anstehenden Straffung der Geldpolitiksteigt die Gefahr von Turbulenzen am Markt. Darauf sollte jedervorbereitet sein. Hält der Gewinnauftrieb wie erwartet an, sind dieBewertungen vertretbar. Dass der Spielraum für weitere Kursgewinneaber bald ausgereizt sein dürfte, zeigt der von US-InvestorenlegendeWarren Buffett verwendete Indikator, der die Marktkapitalisierung desWilshire 5000 Index - er umfasst alle aktiv gehandelten US-Aktien -im Verhältnis zum US-Bruttosozialprodukt zeigt. Marktbewertungenunterliegen am Ende eben doch realwirtschaftlichen Grenzen.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: B?rsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell