Börsen-Zeitung: Im Gelobten Land, Kommentar zu M & A von Heidi Rohde

Frankfurt (ots) - Mag Präsident Donald Trump auch den USA alsWirtschaftsstandort schon den einen oder anderen Kollateralschadenzugefügt haben - für die Technologie-, Telekommunikations- undMedienbranche (TMT) bleiben die Vereinigten Staaten das Gelobte Land.Viele Emerging Markets zeigen zwar eine hohe Wachstumsdynamik, dochdie Wertschöpfung des US-Marktes im TMT-Sektor ist weltweit spitzeund die Innovation der Branche findet bisher ebenfalls weitgehenddort statt.Überdies hat die neue Regierung gleich zu Beginn Hoffnungengenährt, dass sie für Fusionen und Zusammenschlüsse offener sein wirdals die Vorgänger-Administration. Seither herrscht lebhaftes Treibenauf dem M-&-A-Parkett, auf dem die TMT-Unternehmen schon immer "groß"auftreten. Der Vorstoß von Altice für eine 185 Mrd. Dollar schwereÜbernahme des Konkurrenten Charter Communications setzt eine neueRekordmarke, dies allerdings nicht von ungefähr. Denn in der Branchespielen Größenvorteile eine entscheidende Rolle. Sie sichern auch beieinem nur noch schwach wachsenden Kerngeschäft in der US-Kabelbrancheeine hohe Ertragskraft.Der französische Kabelkonzern hat seine Expansion in wenigenJahren mit Siebenmeilenstiefeln vorangetrieben und dabei auch beimSprung über den Atlantik keine halben Sachen gemacht. Nach den zweikurz hintereinander erfolgten Akquisitionen von Suddenlink undCablevision wurde Altice US an die Börse geführt und so mit einemeigenen Kapitalmarktzugang zur Akquisitionsfinanzierung ausgestattet.Gleichwohl könnten die Investoren etwas Anstoß daran nehmen, dass derMutterkonzern mittlerweile Nettoschulden in Höhe derMarktkapitalisierung von rund 20 Mrd. Euro hat. Somit ist ein Dealfür Altice noch nicht gestrickt.Vor allem weil Charter noch auf andere Interessenten verweisenkann. Die japanische Softbank ist auf der Suche nach dem besten Dealfür ihre US-Tochter Sprint. Eine Mobilfunktraumhochzeit mit demWettbewerber T-Mobile US, die die meisten Synergien bringen würde,stößt auf erhebliche Hürden in der Vorbereitung: Neben möglichenKartellproblemen tut sich Softbank schwer mit denBewertungsvorstellungen, die die Deutsche Telekom für ihre US-Tochterund deren angeschlagene Konkurrentin hat. Daher haben die Japanerauch das Gespräch mit Charter aufgenommen. Die US-Kabelunternehmensind vielfach bemüht, ihr Portfolio durch Mobilfunkangebote zuergänzen und damit neue Wachstumschancen zu erschließen. Auch hierwird sich das M-&-A-Karussell noch weiterdrehen.