Börsen-Zeitung: Gelbe Warnlampe leuchtet / Kommentar zur Entwicklung der US-Zinsstrukturkurve von Kai Johannsen

Frankfurt (ots) - Kommt die US-Rezession und macht den großenZentralbanken einen Strich durch ihren Exit aus dem QuantitativeEasing, bei dem sie entweder erst noch am Anfang stehen oder ihndann gerade erst begonnen haben oder beginnen? Und wird dieseRezession wieder vorab richtig vom Staatsanleihemarkt, also derRenditestrukturkurve, angezeigt? Das ist derzeit eine Frage, mit dersich die US-Notenbank Fed und Marktteilnehmer auseinandersetzen.Von einem Ende oder zumindest einem Nachlassen der robustenUS-Konjunkturaktivitäten auszugehen, ist zumindest nicht völligabwegig. Die gegenwärtige Expansion startete im Juli des Jahres 2009und hält somit nun 106 Monate an. Sollte sie sich auch noch imkommenden Monat fortsetzen, wäre es der zweitlängste Boom derUS-Wirtschaft seit den sechziger Jahren. Schafft es dieUS-Konjunktur, diese Phase der Prosperität auch noch bis Juli 2019fortzusetzen, dann würde auch der bislang längste Boom, nämlich deraus den neunziger Jahren, noch übertroffen. Signale, dass es zu Endegehen könnte, sendet derzeit der US-Staatsanleihemarkt. Und dieseSignale hat er in der Vergangenheit recht verlässlich gegeben, undzwar über eine bestimmte Formation der Renditestrukturkurve.Betrachtet wird dabei der Zinsabstand im Laufzeitenband von zweibis zehn Jahren der US-Staatsanleihen. Bei einer normalen Kurveliegen die langfristigen Sätze über den kurzfristigen Renditen. Beieinem Aufschwung ist das der Fall. Denn am Markt wird angenommen,dass die Zentralbank über Zinssteigerungen langfristig einemÜberhitzen der Wirtschaft vorbeugen und Inflationsgefahren eindämmenmuss. Flacht die Kurve ab, bedeutet dies, dass die kurz- undlangfristigen Sätze ab einem gewissen Punkt auf dem gleichen Niveauliegen. Eine Inversion liegt vor, wenn die langfristigen Sätze dannirgendwann unter den kurzfristigen Zinsen liegen. Mit einer flacherwerdenden und irgendwann invertierenden Kurve signalisiert der Markt,dass er damit rechnet, dass sich die Wirtschaftsleistung abschwächenwird und die Zentralbank auf längere Sicht der Wirtschaft wieder mitZinssenkungen unter die Arme greifen muss.Derzeit weist die Kurve zwar immer noch eine gewisse Normalitätauf, liegen die zehnjährigen Sätze ja noch über den zweijährigenSätzen, aber die Kurve ist enorm abgeflacht. Mit einem Zinsabstandvon rund einem halben Prozentpunkt weist sie den geringsten Abstandseit dem Jahr 2007 auf. Anleger fragen sich damit natürlich, obdieser Trend jetzt noch anhalten wird und vor allem, ob die flachebzw. später womöglich invertierende Kurve auch dieses Mal wiederrichtig den Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität und den Übergangzur Rezession anzeigt.In der Vergangenheit war das immer ein sicheres Signal. Jeder dervergangenen fünf US-Rezessionen ging eine Inversion der Kurve voraus,und zwar rund 24 Monate vor Beginn der Rezession. In derVergangenheit konnte laut Analysten nur ein einziges Mal eineInversion beobachtet werden, der nicht 24 Monate später eineRezession folgte. Das sind schon recht ordentlich Prognoseergebnisseder Kurve. 2005/2006 invertierte die Kurve in den USA, 2007/2008brach die Finanzkrise aus. Im Übrigen: Zu dieser Zeit war auch diekanadische Kurve invertiert, die derzeit auch flach ist. Als Anfangdieses Jahrtausends die Technologie-Bubble platzte, waren die Kurvenin den USA und Kanada zuvor ebenfalls flacher geworden und danninvertiert.Sicher, die Vergangenheit ist kein Garant für die Zukunft. Undimmer sind Menschen natürlich auch geneigt zu sagen: "Dieses Mal istes anders." Und die Tendenz zu einer derartigen Aussage ist natürlichumso stärker, wenn es sich um negative Entwicklungen handelt, die dawomöglich auf einen zukommen. Anders ausgedrückt: Würden eineabflachende Zinskurve und die spätere Inversion einen Aufschwungankündigen - was natürlich aufgrund der wirtschaftlichenImplikationen so nicht möglich ist -, wären viele Menschen ehergeneigt, dem Signal zu vertrauen. Denn es kommt ja etwas Gutes aufeinen zu.Es besteht derzeit kein Grund, in Panik zu verfallen, schließlichist die Kurve derzeit flach und nicht invers. Und natürlich könnennoch genügend Entwicklungen eintreten, die die Kurve wieder steilerwerden lassen. Kurzum: An den US-Rentenmärkten brennt jetzt nichtdurchgehend die rote Alarmleuchte. Angesichts der Prognosegüte derZinsstrukturformationen sollte man diese Renditebewegungen alsSignalgeber nicht vom Tisch wischen und die flache Kurve als dasinterpretieren, was sie ist: als gelbe Warnlampe, die angefangen hatzu leuchten.(Börsen-Zeitung, 28.04.2018)