Börsen-Zeitung: Gefangen in der Guidance, Kommentar zur Europäischen Zentralbank von Mark Schrörs

Frankfurt (ots) - Jetzt ist es quasi amtlich: Mario Draghi wird indie Notenbank-Annalen als erster EZB-Präsident eingehen, in dessenAmtszeit die Leitzinsen im Euroraum nicht erhöht wurden. Mit seinemneuen Zinsausblick (Forward Guidance) schließt der EZB-Rat de factofür 2019 eine Anhebung der rekordniedrigen Sätze aus. Draghi scheidetaber Ende Oktober aus. Das Problem an der gestrigen Entscheidung, zuder auch neue Langfristkredite (TLTRO) gehören, ist aber wenigerdieses Schicksal des Italieners. Das Problem ist vielmehr, dass dieEuropäische Zentralbank (EZB) ihren extremen Krisenmodus weiterzementiert.Sicher, es hätte gewiss auch noch schlimmer kommen können. So warin der Diskussion, eine Zinserhöhung gar schon bis zum Frühjahr 2020auszuschließen. Zudem gab es wohl Überlegungen, beim neuenTLTRO-Programm noch großzügiger zu sein und etwa auf einen variablenZins für die Kredite zu verzichten. Das mag neben den deutlich nachunten geschraubten Wachstumsprognosen auch für die Hardliner imEZB-Rat ein Grund gewesen sein zuzustimmen. Trotzdem ist dieEntscheidung fragwürdig, bedenklich und gefährlich.Die Entscheidung ist fragwürdig, weil es um die Euro-Wirtschaftgar nicht so schlecht steht, wie derzeit oft der Eindruck erwecktwird. Was, wenn es bald eine Einigung in den Handelsstreitigkeitengibt und ein harter Brexit verhindert wird? Dann kann sich dieStimmung schnell wieder drehen und die darbende Euro-Wirtschaft einenSchub bekommen. Die EZB wäre aber gefangen in ihrer Forward Guidance.Die Entscheidung ist bedenklich, weil Draghi selbst einräumt, dassdie Risiken primär von außerhalb der Eurozone drohen, auf die die EZBkeinen Einfluss hat. Überhaupt erscheint nach all den Jahrenultralockerer Geldpolitik zweifelhaft, was neue Lockerungen nochbewirken.Und schließlich ist die Entscheidung gefährlich, weil sie alsPanik ausgelegt werden kann (und teils wird) und weil sieBegehrlichkeiten weckt. Am Donnerstag gab es bereits Fragen nacheiner Neuauflage der Nettoanleihekäufe (Quantitative Easing).Die EZB läuft Gefahr, dass sie das Schicksal der Bank of Japanereilt, die seit Jahren nicht aus den Null- und Negativzinsen und denbreiten Wertpapierkäufen herausfindet. Um eine "Japanisierung" desEuroraums zu verhindern, muss aber auch die Politik endlich mitmachen- mit kluger Fiskalpolitik, entschlossenen Strukturreformen und einersinnvollen Vertiefung der Währungsunion. Die Geldpolitik ist daallein überfordert. Die Politik darf Draghis Nachfolger - wer auchimmer das sein wird - nicht so allein stehen lassen wie das beiDraghi oft der Fall war.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell