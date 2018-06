Börsen-Zeitung: Frühindikator / Kommentar zum Einbruch der Osram-Aktie von Joachim Herr

Frankfurt (ots) - Jetzt hat es auch Osram erwischt: Die wachsendeUnsicherheit in der Autoindustrie trifft den MünchnerLichttechnikkonzern heftig. Eine Woche nach Daimler senkte dasUnternehmen ebenfalls seine Gewinnprognose für das aktuelleGeschäftsjahr. Zudem rechnet es nur noch mit einem leichtenUmsatzplus. Kein Wunder, Osram erzielt die Hälfte des Erlöses undeinen Großteil des Gewinns mit der Autobranche.Diese relativ hohe Abhängigkeit schlägt nun zum Nachteil desUnternehmens durch. Noch im vergangenen Jahr hatte Osram alsMarktführer im Autolichtsegment von der damals starken Nachfragekräftig profitiert. Auch die zunehmende Ausstattung der Fahrzeuge mitSensoren trieb den Aktienkurs nach oben. Osram stellt die dafürbenötigten Optohalbleiter her.In den vergangenen Monaten drehte sich der Wind jedoch rasch. EinMann verunsichert die ganze Autoindustrie und ihre Zulieferer:US-Präsident Donald Trump erschreckt mit hohen Zöllen. China, dergrößte Automarkt der Welt, bereitet den Gegenschlag vor. Unter diesemEindruck halbieren Branchenexperten ihre Wachstumserwartungen für denweltweiten Fahrzeugmarkt in diesem Jahr.Der Vorstand von Osram verbreitet trotz allem Optimismus. SolangeAufträge nicht storniert, sondern nur verschoben werden, gibt es fürihn keinen Grund zum Schwarzsehen. Es wirkt wie das Pfeifen im Wald.Denn es häufen sich die Anzeichen, dass dem langenKonjunkturaufschwung in großen Teilen der Welt die Puste ausgeht. EinSchlaglicht wirft der Ifo-Geschäftsklimaindex, der in den vergangenensieben Monaten sechsmal gesunken ist und zuletzt auf den niedrigstenStand seit Jahresbeginn fiel.Die Lichtindustrie bekommt als frühzyklische Branche einenAbschwung schnell zu spüren. Am selben Tag wie Osram ließ derösterreichische Leuchtenhersteller Zumtobel seine Aktionäre jammern.Tageskursverluste von 22% und 19% lassen sich als Indiz dafür lesen,dass die Anteilseigner beider Unternehmen ein rasch erholtesGeschäft für unwahrscheinlich halten. Es ist ein Warnsignal für diegesamte Wirtschaft.Dem Vorstand von Osram ist trotz der zur Schau gestelltenZuversicht auch nicht ganz wohl bei der Sache. Warum würde er sonstüber die Umsatz- und Ergebnisziele für das Jahr 2020 nochmalsgründlich nachdenken? Grund zur Panik gibt es freilich nicht: Osrammuss einfach mit dem Auf und Ab der Konjunktur klarkommen. EineAufgabe für das Management bleibt es, diese Abhängigkeiteinzudämmen.(Börsen-Zeitung, 29.06.2018)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell