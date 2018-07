Börsen-Zeitung: Fortschritte / Kommentar von Joachim Herr zur Geschäftsentwicklung beim Industriegasekonzern Linde

Weitere Suchergebnisse zu "Linde":

Frankfurt (ots) - Für Linde läuft es gut. Auf dem Weg zurangestrebten Fusion mit Praxair machen die beidenIndustriegasekonzerne dank der Verkäufe von UnternehmensteilenFortschritte. Und auch im eigentlichen Geschäft kommt Linde voran.Das stärkt die Position der Münchner für einen gemeinsamendeutsch-amerikanischen Konzern.Die Gasesparte von Linde erzielte im zweiten Quartal in Folge eineoperative Marge von etwas mehr als 30%. Damit verkleinert sich dieLücke zu Prax-air. Das US-Unternehmen wies zuletzt gut 33% aus. Lindeverdankt dies unter anderem dem Effizienz- und Sparprogramm Lift, dasoffensichtlich wirkt.Dass sich auch der neue Rechnungslegungsstandard IFRS 15 positivin der Ergebnismarge von Linde niederschlägt, fällt kaum ins Gewicht.Der transatlantische Renditevergleich hinkt ohnehin wegen derunterschiedlichen Vorschriften: IFRS hier, US-GAAP dort.Die Leitung von Praxair mit CEO Steve Angel und CFO Matthew Whitestellte von Anfang an klar, dass allein Linde in SachenProfitabilität nachzuarbeiten habe. Der deutsche Partner erledigtnach und nach seine Hausaufgaben. Die Verbesserungen dürftenallerdings alle Linde-Aktionäre bestätigen, die dasUmtauschverhältnis der Anteile für die Fusion als - vorsichtigausgedrückt - unvorteilhaft kritisieren.Das Management von Praxair nimmt besonders das Medizingasegeschäftvon Linde in den USA und den Anlagenbau ins Visier. Auf beidenFeldern ist der US-Konzern kaum aktiv. Dagegen kämpft Linde mit denreduzierten Preisen im Gesundheitssystem der USA, so dass trotzeines höheren Absatzes der Erlös nur stabil bleibt.Im Anlagenbau belebt sich das lange vom niedrigen Ölpreisgebeutelte Geschäft. In der ersten Hälfte dieses Jahres steigerteLinde hier den Auftragseingang um 60%. Mit der operativen Marge von10% dürfte das Unternehmen weiterhin Klassenbester sein. Durch dieamerikanische Renditebrille betrachtet ist das verglichen mit demIndustriegasegeschäft aber nur ein Drittel und damit viel zu wenig.Der von den zwei Partnern beschlossene Plan, den Anlagenbauauszugliedern, ist wohl ein Kompromiss, könnte aber der Einstieg zumAusstieg sein.Noch beherrscht die Frage, ob bis Oktober alleKartellgenehmigungen vorliegen, das Projekt. Kommt es zumZusammenschluss, ginge es aber bald darum, wie schnell und rigorosdie amerikanische Seite ihren Führungs- und Machtanspruch durchsetzt.(Börsen-Zeitung, 26.07.2018)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell