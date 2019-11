Börsen-Zeitung: Das Fell des Bären / Kommentar zur Strategie des Reisekonzerns TUI von Lisa Schmelzer

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Frankfurt (ots) - Tuifly, die deutsche Fluglinie des Reisekonzerns Tui, wirdEnde nächsten Jahres ins Langstreckengeschäft einsteigen. Zunächst mit zweiFlugzeugen am Start soll die Flotte schnell auf bis zu fünf Flieger wachsen.Geliebäugelt hat die Führung der Airline schon länger mit diesem Schritt, indesgalt es, die Konzerngremien und allen voran Tui-Chef Friedrich Joussen zuüberzeugen. Der wollte in der Vergangenheit die Airline eher los werden alsausbauen.Die Airline-Pleiten der vergangenen Jahre, von Air Berlin, Small Planet Airlinesund Germania, hatten den Druck auf Tui erhöht, den Transport der Kunden selbstsicher zu stellen. Die unsichere Situation beim Konkurrenten Condor, der nachder Pleite des Mutterkonzerns Thomas Cook einen Käufer sucht, tat ein übriges,um auch Joussen von der Notwendigkeit, das Fluggeschäft auszuweiten, zuüberzeugen. Zumal Tui Deutschland nach der Pleite von Thomas Cook mit deutlichmehr Reisenden bei den eigenen Veranstaltern rechnet - die Rede ist vonzusätzlichen 500.000, das wäre ein Plus von fast 10%.Bisher schickt Tui viele Kunden mit der Condor auf Reisen, die ein starkesStandbein im Langstreckengeschäft hat. Nun wird das Fell des Bären verteilt,bevor der Bär erlegt ist. Allerdings könnte es durchaus sein, dass Tuifly mitdem gestern verkündeten Schritt dafür sorgt, dass es mit der Condor schneller zuEnde geht. Denn ein möglicher Interessent muss die Wettbewerbssituation neubewerten und kommt nun vielleicht eher zu dem Schluss, dass sich ein - hohes -Investment in Condor nicht lohnt.Für die Airlinebranche insgesamt verschärft der Auftritt des neuen Mitspielersdie sowieso schon angespannte Wettbewerbssituation. Die Pleiten derVergangenheit haben nichts daran geändert, dass die Branche nach wie vor unterÜberkapazitäten ächzt. Die durch das Aus von Air Berlin gerissene Lücke istlängst geschlossen, zudem haben Unternehmen wie Lufthansa das touristischeLangstreckengeschäft für sich entdeckt. Das hat längst einen ruinösen Preiskampfzur Folge.Tuifly ist allerdings dennoch in einer guten Startposition. Denn dieTui-Fluglinien bekommen eine gute Auslastung alleine schon durch die Reisendender konzerneigenen Veranstalter zusammen, denen sie nun dankLangstreckenfliegern ein umfängliches Angebot machen können. Im Regen stehen dieAirlines, die bisher mit Tui-Urlaubern unterwegs waren. Sie müssen sich nochmehr Geschäft im Einzelplatzverkauf erkämpfen, das geht in der Regel nur überden Preis und zu Lasten der Rentabilität.(Börsen-Zeitung, 22.11.2019)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30377/4446729OTS: Börsen-ZeitungOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell