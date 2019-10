Börsen-Zeitung: Fehler im System, Kommentar zu Boeing von Lisa Schmelzer

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Frankfurt (ots) - Der Luftfahrtkonzern Boeing hat mit seinerSalamitaktik jegliche Glaubwürdigkeit verspielt. Als die Maschinendes Typs 737 Max abgestürzt waren, versuchte der Konzern zunächst,anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben, den Piloten und denAirlines. Probleme mit der Software in den Fliegern wurden ersteingestanden, als die Beweislast erdrückend war. Verantwortungübernehmen muss nun ein Manager, der seit drei Jahren im Amt ist undmit der Entwicklung des Absturz-Flugzeuges daher nur wenig zu tunhaben kann.Während der Chef der Zivilluftfahrtsparte gehen muss, bleibtKonzernchef Dennis Muilenburg an Bord - noch. Will man Boeing dasFesthalten am Chef positiv auslegen, könnte man vermuten, er soll solange bleiben, bis die Causa 737 Max abgearbeitet ist. EinemNachfolger würde so ein Neustart erleichtert. Wahrscheinlicher aberist es, dass das Schuldbewusstsein bei Boeing und Muilenburg immernoch eher schwach ausgeprägt ist.Sicher wurden im Fall 737 Max von Boeing - und vermutlich auch voneinem Teil der mit der Zulassung betrauten Behörde - gravierendeFehler gemacht. Doch ein fehlerhaftes Flugzeug ist in derLuftfahrtindustrie beileibe kein Einzelfall, wenn die Mängel auch inden meisten Fällen glücklicherweise weniger fatale Folgen haben alsbei der 737 Max. Nahezu im Wochenrhythmus ist von Problemen mitTriebwerken zu hören, die Maschinen zum Grounding zwingen (AirbusA220) oder die Entwicklung eines Modells verzögern (Boeing 777X). Damüssen Sitzreihen leer bleiben, damit ein Flieger nicht zu kippendroht (A320 neo) oder es werden Risse in Bauteilen gefunden (Boeing737).Sorgen um die Ingenieurskunst muss man sich deshalb nicht machen.Das zuweilen schlampig wirkende Arbeiten hat vielmehr mit demenormen Zeit- und Kostendruck zu tun, unter dem Hersteller,Zulieferer und Airlines stehen und der manch einen dazu verleitet,von Fall zu Fall Fünfe gerade sein zu lassen. Anders lässt sichnicht erklären, warum etwa für die Lufthansa, die mehr Passagiereunterbringen wollte, ein Airbus A320 neo mit weit in das Heckverschobener Bordküche konfiguriert wurde, was nun zu einerungünstigen Gewichtsverteilung inklusive Kippgefahr führt.Im Fall der Boeing 737 Max wurde beispielsweise an Sensorengespart und an der Schulung von Piloten. Auch die Behörden verfolgtenbei Zulassungen ein strenges Kosten- und Zeitmanagement - Teile derPrüfungen und Abnahmen wurden ausgelagert, an den Hersteller Boeing.Es ist allerhöchste Zeit, solche Fehler im System auszumerzen.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell