Börsen-Zeitung: Fed verschafft sich Spielraum, Kommentar zur US-Geldpolitik von Kai Johannsen

Frankfurt (ots) - Die Fed hat geliefert. Die US-Notenbank hobgestern Abend den Leitzins um einen weiteren Viertelprozentpunkt an.Er liegt nun in der Spanne von 0,75 bis 1%. Das ist die dritteUS-Zinsanhebung seit Dezember 2015. Diese Anpassung war fast unisonoerwartet worden - auch wenn mancher davon ausgegangen war, dass dieUS-Währungshüter für ihre Geldpolitik im weiteren Jahresverlauf einenoch aggressivere Ansage machen würden. Die Fed hatte dieMarktakteure auf den gestrigen Zinsschritt eingestimmt und Wortgehalten, was nach der jahrelangen Hinhaltetaktik auch bitternotwendig war.Die erneute Leitzinsanhebung ist ein folgerichtiger undnotwendiger Schritt und das aus zwei Gründen. Der Arbeitsmarkt - eineentscheidende Determinante im Zinskalkül der Fed - läuft in den USAnicht nur rund, er läuft so langsam auch heiß. Die Arbeitslosenquoteliegt bei 4,7% und zeigt klar Vollbeschäftigung an. Und was für dieFed sehr wichtig ist: Die Stundenlöhne können zulegen. Denn daszeigt, dass von der guten Konjunkturentwicklung etwas im Portemonnaieder Arbeitnehmer ankommt. Das verbessert die Kaufkraft und wird - sodie Hoffnung - auch zur Triebfeder für die Inflationsentwicklung.Man muss aber auch festhalten, dass die Konjunkturentwicklungnicht erst seit gestern gut ist. Schon geraume Zeit hätte dieUS-Wirtschaft mit höheren Zinsen - wenn auch nicht mit extremkräftigen Zinsanhebungen - leben können, doch davor schreckte die Fedimmer wieder zurück. Doch irgendwann wird es wieder wirtschaftlicheSchwächen geben, und genau dafür muss die Fed sich wappnen, d.h.Spielräume für Senkungen des Leitzinses schaffen. Einen weiterenSchritt in genau diese Richtung hat sie gestern gemacht. DieMarktakteure sollten sich aber nicht blindlings darauf verlassen,dass die Fed in diesem Jahr laufend weiter erhöht. Dafür ist dasUmfeld nicht gegeben. Die größte Unsicherheit besteht für die Fed inder Ausgestaltung von Trumps Wirtschaftspolitik. Die konkretenMaßnahmen und ihre Wirkungen wird die Fed sicher abwarten wollen. DesWeiteren wird sie auch immer die Entwicklung in den Schwellenländernim Blick behalten. Ihnen werden die US-Zinssteigerungen überKapitalabflüsse zu schaffen machen. Die Frage ist nur, wie stark. Undfür die Eurozone ergibt sich aus den US-Zinssteigerungen ein gewisserAnpassungsdruck bei den Bondrenditen nach oben. Aber er sollte nichtüberschätzt werden, schließlich stehen im Euroraum die Zeichen immernoch auf Quantitative Easing, wenn auch nicht mehr ganz so stark.