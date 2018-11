Börsen-Zeitung: Ein Fall für die Abwicklung? / Kommentar zu den Offerten für die Nord/LB von Bernd Wittkowski

Frankfurt (ots) - Der ehemalige NRW-Finanzminister NorbertWalter-Borjans hat sich unsterblich gemacht, als er 2010 zum Bestengab, die WestLB habe einen positiven Wert um 10 Mrd. Euro. DerSPD-Mann ist eben eine rheinische Frohnatur. Doch hier schien er esernst zu meinen. Die Endabrechnung der WestLB-Abwicklung für dieSteuerzahler wird erst in etlichen Jahren vorliegen. Positiv dürftesie kaum ausfallen.Realitätsverlust ist unter deutschen Finanzministern offenbar weitverbreitet. Der niedersächsische Ressortchef Reinhold Hilbers (CDU),zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Nord/LB, hat sich zwar nichtmit weltfremden Bewertungen der Hannoveraner Landesbank aus demFenster gelehnt. Doch ließ er noch im Frühjahr wissen, das Institutsei "weit davon entfernt, ein Sanierungsfall zu sein", habe "akutkeinen Kapitalbedarf" und sei "kein Übernahmekandidat". Das Szenarioeiner Kapitalstärkung durch das Land Niedersachsen mit anschließendemEinstieg von Finanzinvestoren verwies er ins Reich der Fantasie.Inzwischen ist es recht einsam um Hilbers und seine Nord/LBgeworden. Der Kapitalbedarf der Sparkassenzentralbank fürNiedersachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern ist, zumalnach dem jüngsten Stresstest, flagrant, nur noch nicht genaubeziffert. Die Bankenaufsicht wird ihn wohl nicht am unteren Randfestsetzen.Nun sollen Gebote nur von vier Finanzinvestoren vorliegen. Dochdie Abgabe des Instituts an einen - ganz wertfrei -Profitmaximierer kann nicht der Wunschtraum einer Landesregierungsein, für die eine Landesbank ja legitimerweise zum Instrumentariumder Wirtschafts-, Struktur- und Förderpolitik gehört. Derweil habendie Häuser mit einem denkbaren strategischen Interesse abgesagt:Commerzbank, Helaba, zuvor schon die LBBW. Für sie stellt sich dieFrage, die jüngst auch DZ Bank-Chef Wolfgang Kirsch aufwarf, als erauf das Thema angesprochen wurde: "Gibt es etwas, was die Nord/LBhat, das ich nicht habe?" Er gab seinem erheiterten Auditorium auchgleich eine Antwort: "Schiffe habe ich selbst."Sicher wäre das Retailgeschäft der Nord/LB für die Commerzbankinteressant. Aber muss sie sich nach mühsamem und erfolgreichem Kampfgegen eigene Altlasten auch den Rest antun? Und warum soll sich dieHelaba, der Inbegriff der Risikoaversion, das Großrisiko Nord/LBanlachen - ohne Gegenleistung der Alteigentümer? Mit Ablauf derBietungsfrist am Mittwoch ist ein Stützungsfall für dieSparkassengruppe nicht unwahrscheinlicher geworden. Und einAbwicklungsszenario auch nicht.(Börsen-Zeitung, 29.11.2018)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell