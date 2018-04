Börsen-Zeitung: Extrarunde, Kommentar zu einer Vergemeinschaftung der Einlagensicherung von Bernd Neubacher

Frankfurt (ots) - Der Streit um eine Vergemeinschaftung derEinlagensicherung geht in die nächste Runde, und die Abstände, indenen die Europäische Zentralbank (EZB) Vorstöße für ein EuropeanDeposit Insurance Scheme (Edis) wagt, werden zusehends kürzer. MitteMärz hielt EZB-Präsident Mario Draghi den Zeitpunkt für gekommen, ummit den erforderlichen Verhandlungen zu beginnen, nun legt dieNotenbank ein Papier nach, dessen Autoren dem Vorhaben, kaumverwunderlich, große Vorteile bei kleinen Risiken attestieren - auchwenn ihren strengen Berechnungen zufolge Banken in Belgien, Zypern,Spanien und Griechenland im Krisenfall je nach Szenario zusammen rund30 Mrd. Euro mehr aus einem vergemeinschaftetenEinlagensicherungstopf erhalten könnten, als sie zuvor eingezahlthaben.Das Papier hat zweifelsohne das Zeug, die Debatte um eineneinheitlichen Sparerschutz voranzubringen. Zu Recht streichen dieAutoren etwa heraus, dass sich die Beiträge der Banken wirksamer nachdem jeweiligen Risiko abstufen ließen, wenn als Vergleichsgruppe alleBanken Eurolands dienten und nicht nur die jeweils einheimischenWettbewerber. Die Berücksichtigung Bail-in-fähiger Verbindlichkeitenund ein Vernetzungsfaktor böten weitere Hebel, die Höhe derEinzahlungen zu staffeln - wo ein Wille, ist schließlich auch einWeg. Dieser Logik zufolge ginge es für die Staaten Eurolands nur mehrdarum, sich klar zu werden über den Preis, den sie bereit sind, füreinen solchen Durchbruch beim Aufbau der Bankenunion und auch dereuropäischen Integration zu zahlen.Der Haken ist freilich: Der Wille fehlt. Der Glaube daran, dasses um etwas anderes geht als um Quersubvention nach wie vor maladerBankensysteme in der Peripherie Eurolands, ist nicht allzu weitverbreitet. Und es hat auch seinen Grund, dass die Front zwischen denGegnern und Freunden von Edis euroland- und auch bundesweit rechtgenau zwischen den Akteuren der Branche verläuft, die im Falle einesFalles mehr auf der Naht hätten, und jenen, die klammer daherkommen.Wer die Jahre der Staatsschuldenkrise in Europa unter dem Aspekt derRegeltreue und Rechtssicherheit Revue passieren lässt, den wirdsolches Misstrauen kaum verwundern.Dieser Logik zufolge wiederum ist Edis das beste Faustpfand, dasBerlin besitzt, um Zugeständnisse andernorts durchzusetzen, sei esbeim Abbau notleidender Kredite oder auch etwa in derFlüchtlingspolitik. Und deshalb wird im Streit um Edis noch mancheExtrarunde gedreht.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell