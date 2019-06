Börsen-Zeitung: Exorbitant, Kommentar zum Euro von Mark Schrörs

Frankfurt (ots) - Die Europäische Zentralbank (EZB) verabschiedetsich von ihrer Politik der Neutralität gegenüber der internationalenBedeutung des Euro. 20 Jahre folgte sie dem Motto, dieInternationalisierung der Gemeinschaftswährung weder zu forcierennoch zu blockieren. Jetzt redet sie einer wichtigeren Rolle des Euroauf der Weltbühne das Wort und unterstützt die Initiativen derEU-Kommission. Die EZB muss aber auch dabei ihre Grenzen anerkennenund aufpassen, nicht politisch vereinnahmt zu werden. Der Schwenk istein zweischneidiges Schwert.Keine Frage: Der Ansatz der Europäer, die Rolle des Euro zustärken und dem Dollar mehr Paroli zu bieten, ist absolut richtig.Die Dominanz des Dollar war mindestens mitverantwortlich für vieleFinanzkrisen seit den 1970er Jahren. Die USA haben den Greenbackzudem immer wieder als Waffe eingesetzt. US-Präsident Donald Trumptreibt das skrupellos auf die Spitze. Europa will und muss sichemanzipieren - und eine stärkere Rolle des Euro gehört dazu. Ganz zuschweigen von wirtschaftlichen Vorteilen wie niedrigerenFinanzierungskosten für die Staatsschulden - das viel zitierte"exorbitante Privileg" des Dollar.Der Status einer Weltleitwährung bietet aber nicht nur Vorteile.Die Kehrseite des "exorbitanten Privilegs" ist etwa eine Art"exorbitante Verpflichtung": In Krisenzeiten ist eine Leitwährung alssicherer Hafen gefragt, wertet auf und bremst die Wirtschaft. Vorallem aber lässt sich das Weltwährungssystem nicht par ordre du muftigestalten. Am Ende entscheidet der Markt. Die Euro-Politik muss alsodafür sorgen, dass der Euro für Anleger ausreichend attraktiv ist.Dazu braucht es eine Integration der Euro-Kapitalmärkte und einesinnvolle Vertiefung der Währungsunion, aber auch grundsätzlich einegesunde Wirtschaftspolitik. Italiens Schuldenirrsinn hilft ganzsicher nicht.Die EZB attestiert nun zwar mehr Vorteile einer größeren globalenRolle des Euro für ihre Geldpolitik als noch 1999. Ob der Nutzen dieKosten überwiegt, hängt aber stark von der jeweiligen Situation ab.Das gilt es genau zu analysieren und sich zu wappnen. In jedem Fallsind die Möglichkeiten der EZB arg limitiert, den Euro zu fördern -wenn sich auch mancher Politiker anderes wünschen und auch mancherNotenbanker von einer aktiveren Rolle träumen mag. Die EZB kann etwaauf technischer Seite einen Beitrag leisten, beim Zahlungsverkehr.Ansonsten sollte sie sich aus diesem politischen Minenfeldheraushalten. Zur Stärkung der internationalen Rolle des Euro brauchtes eine exorbitante Kraftanstrengung. Das aber ist Aufgabe derPolitik, nicht der Geldpolitik.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell