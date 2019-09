Börsen-Zeitung: Es wird ungemütlich, Marktkommentar von Kai Johannsen

Frankfurt (ots) - Konjunkturell wird es nun ungemütlich. DieIndustriestaatenorganisation OECD rechnet auf globaler Ebene mit demschwächsten Wachstum seit der Finanzkrise vor rund einem Jahrzehnt.Das globale Bruttoinlandsprodukt soll den OECD-Schätzungen zufolge indiesem Jahr noch um 2,9 Prozent und 2020 um 3,0 Prozent zulegen. ImMai waren die Experten noch von Zuwächsen von 3,2 bzw. 3,4 Prozentausgegangen. Nach Ansicht von OECD-Chefvolkswirtin Laurence Boonehaben sich die Aussichten weltweit weiter eingetrübt."Handelskonflikte und politische Spannungen befeuern die Gefahr einesanhaltend schwachen Wachstums", so Boone.Einen klaren Dämpfer bekommen die Volkswirtschaften rund um denGlobus offenkundig durch den Handelskonflikt der USA mit China - sosieht es die OECD. Denn allein die von den USA und China gegenseitigverhängten Strafzölle dürften laut OECD das weltweite Wachstum imnächsten Jahr um 0,3 bis 0,4 Prozentpunkte belasten. Und es könntedurchaus noch schlimmer kommen. Ein harter Brexit, die politischenUnsicherheiten in Europa und eine womöglich noch stärkereKonjunkturabkühlung im Reich der Mitte sollten dann das Wachstum aufglobaler Ebene noch stärker beeinträchtigen.Diese Ängste teilen Marktteilnehmer und Notenbanken ebenfalls. UndZentralbanken haben bereits angefangen, sich gegen dieNegativeinflüsse des Handelskonfliktes auf die Wirtschaften zustemmen. Japans Notenbank steuert den Niedrigzinskurs undsignalisierte, bei Bedarf die Geldschleusen noch weiter zu öffnen.Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Einlagensatz weiter insMinus zurückgestuft und wird ab November wieder Nettoanleihekäufevornehmen - ein klares Signal auch gegen die konjunkturelleAbschwächung. Und die Fed hat in der gerade abgelaufenen Woche erneutden Leitzins gekappt, und zwar um 25 Basispunkte auf nun 1,75 bis 2,0Prozent. Fed-Chef Jerome Powell erklärte im Anschluss an denZinsentscheid, dass weitere Zinssenkungen notwendig werden könnten,wenn die Wirtschaft zur Schwäche neigen sollte. Sieben von 17US-Notenbankern sehen einen weiteren Zinsschritt noch in diesem Jahrals angemessen an. James Bullard hatte sogar eine doppelt so starkeRücknahme der Fed Funds Rate um 50 Basispunkte eingefordert.Die Fed gab in Summe betrachtet aber keine klaren Signale ab, wodie Reise bei den Zinsen hingehen soll. Nach Ansicht der Experten derInvestmentgesellschaft Franklin Templeton lautete die Botschaft derFed nach der jüngsten Zinsentscheidung, dass es derzeit keinen Grundzur Panik gibt, dass man nicht am Rande der Rezession steht und esderzeit keinen Grund gibt, mit einer massiven weiteren monetärenLockerung zu rechnen. Die Fed habe sich in diesem Jahr schon in eineEcke drängen lassen und sich an die Markterwartungen fürZinssenkungen gehalten. Nun habe sie einige Schritte unternommen, umsich daraus zu befreien. Für Franklin Templeton lautet die Aussageder Fed nun: Warten wir die Auswirkungen der Zinssenkungen ab, dieUS-Wirtschaft wächst weiterhin stabil.Natürlich will die Fed sich nicht in die Ecke gedrängt sehen, einGetriebener der Märkte zu sein, genauso wenig, wie sie als politischbeeinflussbar gelten will. Das ist nur allzu normal. Es ist auchvollkommen klar, dass sie die Wirkungen ihrer Maßnahmen abwarten willund sich nicht kategorisch auf immer weitere Maßnahmen vorabfestlegen möchte. Die Fed ist ja bekannt dafür, auch mal längerabzuwarten. Man denke nur daran, wie lange sie gewartet hat und immerwieder alle möglichen Gründe genannt hat, warum sie keineZinserhöhung vornehmen kann. Das reichte von der Verfassung desUS-Arbeitsmarktes über die geopolitischen Risiken und Chinas Wachstumbis hin zur Situation in den Emerging Markets und ob diese einenUS-Zinsschritt verkraften können.Nichts anderes macht die Fed jetzt. Natürlich kann es dazu kommen,dass sie in diesem Jahr auch noch auf einer Sitzung nicht die Zinsensenkt. Man müsste sich eigentlich wünschen, dass sie auf beiden nochverbleibenden Sitzungen im Oktober und Dezember genau das tun könnte.Welche Bedingungen müssten da vorliegen? Vermutlich eine Beendigungdes US-Handelskonflikts, ein geordneter Brexit, eine US-Wirtschaft,die ihren mehr als zehnjährigen Expansionstrend fortsetzt, sowienoch einige weitere positive Konjunkturmeldungen auf globaler Ebene.Natürlich kann das passieren. Aber das ist nicht das von der OECDjetzt prognostizierte Szenario. Zinssenkungen sind da schonwahrscheinlicher.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell