Börsen-Zeitung: Es wird unappetitlich / Kommentar zu den Fusionsgesprächen zwischen Deutscher Bank und Commerzbank von Bernd Wittkowski

Frankfurt (ots) - Bei den Annäherungsversuchen zwischen DeutscherBank und Commerzbank hat bemerkenswert früh die unappetitliche Phasebegonnen. Wenn die entsprechenden Berichte keine reinen Erfindungenvon Medien sind, und davon sollte man auch in der Post-Relotius-Zeitnicht generell ausgehen, dann reden Blau und Gelb schon knapp zweiWochen nach Ankündigung ergebnisoffener Fusionsgespräche nichtausnehmend nett übereinander. Die Deutsche Bank, wird aus"unterrichteten Kreisen" kolportiert, sei "wohl besorgt" über dieQualität des Kreditbuchs der Commerzbank. Man könnte auch die Namenaustauschen, die Aussage bliebe so richtig oder falsch wie in derzitierten Fassung. Der Umstand, dass die Güte der Assets bei beidenBeteiligten teils grenzwertig ist, fällt ja schon lange nicht mehrunters Bankgeheimnis. Die Kurs-Buchwert-Verhältnisse zeugen davon.Derweil sickern vermeintliche Insiderinformationen über einangeblich miserables erstes Quartal der größten deutschen Bank durch,beziehungsweise sie werden lanciert. Und das Institut sieht sich -wann hat es das zuletzt gegeben? - veranlasst, einen Zeitungsberichtüber eine erwogene milliardenschwere Kapitalerhöhung zurückzuweisen.Der Nachrichtenwert und die Belastbarkeit der Spekulationen sind sohoch oder niedrig wie die Glaubwürdigkeit des Dementis. Denn zuwissen, dass das für eine solche Fusion oder Übernahme benötigteKapital nicht wie Manna vom Himmel fiele, ist Klippschulniveau.Dass aber gestandene Vorstandsmitglieder, die sich hochoffiziellmit der Prüfung strategischer Optionen in der hier gegebenenGrößenordnung befassen, untereinander nicht schon mal über allfälligeKapitalmaßnahmen gesprochen haben sollten, von denen dieRealisierbarkeit der Optionen doch abhinge, müsste nicht nur denAufsichtsrat, sondern gleich die Bankenaufsicht auf den Plan rufen.Denn ein solches Versäumnis ließe an der fachlichen Eignung alsGeschäftsleiter zweifeln.Man darf eben nicht alles, was dieser Tage über "Blau-Gelb"geschrieben und gesendet wird, wörtlich oder gar ernst nehmen. Es istnun mal schlechter Brauch, dass bei solchen Großprojekten jede MengeSpin Doctors unterwegs sind, berufene wie unberufene. Unter denInsidern wiederum gibt es Legionen von Leuten, die das Vorhabentorpedieren wollen, in diesem Fall sogar aus verständlichen Gründen.Daher wird es alsbald noch mehr Unappetitliches geben. Aber wer sichauf ein solches Abenteuer einlässt, muss damit rechnen - und hat esauch nicht besser verdient.(Börsen-Zeitung, 29.03.2018)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell