Börsen-Zeitung: Es kommt knüppeldick / Kommentar zur 800-Millionen-Euro-Strafe für Audi von Stefan Kroneck

Frankfurt (ots) - Die Kette negativer Schlagzeilen von Volkswagenwegen der Dieselmanipulationen reißt nicht ab. Die bisherigenGesamtbelastungen für den Wolfsburger Mehrmarkenkonzern steigen mitder jüngst verhängten Geldbuße gegen die Tochter Audi um 800 Mill.auf über 28 Mrd. Euro. Damit ist das Ende der Fahnenstange aber nochnicht erreicht. Für Volkswagen kommt es knüppeldick, wenn auch dieanhängenden Schadenersatzklagen und Zivilprozesse in Betracht gezogenwerden.Die von Analysten in diesem Zusammenhang genannten finanziellenZusatzrisiken für den Konzern von 10 Mrd. bis 20 Mrd. Euro erscheinenangesichts der monströsen Dimension des Betrugs realistisch. Dannwürden die Gesamtkosten von VW für Dieselgate auf über 40 Mrd. Euroschnellen. Eine finanzielle Belastung dieses Ausmaßes hätte andereGroßunternehmen längst in die Knie gezwungen. Dank ihres gutenFinanzpolsters sind die Niedersachsen aber in der Lage, dieseZusatzkosten aus der Firmenkasse zu stemmen.Das mag manchen Anleger beruhigen, dürften doch die VW-Verwaltungdie Zivilverfahren mit juristischen Winkelzügen in die Länge ziehen.An Geschädigte gezahlt wird dann - wenn überhaupt - erst Jahrespäter. Nur im Fall von Strafverfahren geben die Wolfsburger und ihrein die illegalen Machenschaften verwickelte "Premiumtochter" ausOberbayern nach, steht doch das Image des Unternehmens auf dem Spiel.Strafprozesse, die den Blick der Öffentlichkeit auf sich ziehen,geben kein gutes Bild ab. Zudem drohen in diesem Fall Bußen in nochgrößerem Umfang.Ungeachtet dessen trifft die jüngste Geldstrafe VW/Audi hart. DieGruppe ist bereits operativ geschwächt vom Absatzeinbruch in Europaaufgrund teurer Verzögerungen bei der Umstellung auf das strengereAbgas- und Kraftstoffverbrauchsprüfverfahren WLTP. Diesen Rückstandhat das Management selbst zu verantworten, schließlich war genugZeit, sich darauf entsprechend vorzubereiten. Wettbewerber BMWschneidet hier deutlich besser ab.Die mangelnden Kapazitäten in der VW-Gruppe aufgrund derDieselkrise erklären diese operative Fehlleistung nur zum Teil. DieCorporate Governance ist ein entscheidender Schwachpunkt desKonzerns. Die Eigentümerfamilien Porsche und Piëch sind aufMachtsicherung ausgerichtet. Ihre Bereitschaft, den Konzerntiefgreifend in der Unternehmensführung zu reformieren, ist wenigausgeprägt. Das bremst den Dax-Riesen nach wie vor.(Börsen-Zeitung, 17.10.2018)