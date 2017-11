Börsen-Zeitung: Ernüchternd, Kommentar zum Sachverständigenrat von Angela Wefers

Frankfurt (ots) - Mit ihrem neuen Jahresgutachten dürften dieWirtschaftsweisen für Ernüchterung in den Sondierungsgesprächen füreine Jamaika-Koalition in Berlin gesorgt haben. Den finanziellenSpielraum, von dem die möglicherweise künftigen Koalitionäre träumen,hat der Sachverständigenrat für Wirtschaft nun massiv eingedampft.Viel ist es nicht, was es bei solider Finanzpolitik zu verteilengibt. Es kommt noch harscher: Statt etwas Geld hier und etwas Gelddort für Lieblingsprojekte der Parteien auszugeben, um Basis undWähler vom segensreichen Wirken der künftigen Regierung zuüberzeugen, sollen die politisch Verantwortlichen lediglich längstüberfällige Steuergelder zurückgeben. Allein die Korrektur der kaltenProgression, welche die Steuerzahler in höhere Tarifstufen derEinkommensteuer treibt und den Fiskus begünstigt, sowie dasallmähliche Ende des Solidaritätszuschlags ein Viertel Jahrhundertnach der deutschen Einheit zehren den Finanzspielraum locker auf.Statt klientelspezifisch zu verteilen, würden Bürger undWirtschaft mit diesen Steuerschritten in der Breite entlastet undkönnten stärker selbst gestalten. Das wären wahre Strukturreformen!Denn die Wirtschaftsweisen rufen damit in Erinnerung, dass eineRegierung Reformen auch zur Erweiterung der wirtschaftlichenEntfaltung hernehmen kann. Bei den Jamaika-Sondierungen dominierendagegen Fragen, wie stark der Staat die Wirtschaft etwa beimKlimaschutz einschränken darf.Ernüchternd muss auch die Analyse der Sachverständigen zurFinanzmarktstabilität auf die Sondierer wirken. Denn dort gibt eskeineswegs Entwarnung. Vielmehr steigen die Risiken im Finanzsektormit der anhaltenden Phase niedriger Zinsen und der Aussicht auf eineZinswende. Diese kann nach Einschätzung der Räte ausgerechnet denTeil der Kreditwirtschaft in Bedrängnis bringen, auf den sich diePolitik besonders verlässt: Sparkassen und Genossen. Ein Teil derRisiken für die Finanzmarktstabilität ist hausgemacht. Die künftigeRegierung und die sie unterstützenden Fraktionen sind aufgerufen,Lücken in der Regulierung zu schließen und die Finanzaufsicht mitwirksamen Instrumenten zu versorgen - hierzulande und in Europa.Ernüchternd muss auch die Replik von Kanzlerin Angela Merkel auf dieReformempfehlungen des Gutachtens für die Wissenschaftler gewesensein: "einleuchtend, aber politisch nicht einfach umzusetzen". EtwasMühe wäre dies aber wert. Denn warum beschäftigt eine RegierungBerater, wenn sie deren Ratschläge dann am Ende verwirft?Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell