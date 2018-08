Börsen-Zeitung: Erdogans Erdbeben, Marktkommentar zur Türkei von Christopher Kalbhenn

Frankfurt (ots) - Mit dem drastischen Kursrutsch ist aus derLira-Krise ein Erdbeben geworden, das weit über die Grenzen derTürkei hinaus zu spüren ist. Die Währung des Landes sackte in derSpitze um 23 Prozent auf 6,80 Lira pro Dollar ab, ein Rekordtief, beidem sich die seit Jahresbeginn angefallenen Verluste auf nahezu 80Prozent summierten. Seit die türkische Notenbank im Juli von einerangesichts der anziehenden Inflation und schwächelnden Währungdringenden - und deutlichen - Leitzinserhöhung abgesehen hatte,verstärkte sich der Druck auf die Finanzmärkte des Landes bereits,weil dadurch die Sorgen um die Unabhängigkeit der Notenbank befeuertwurden. In der abgelaufenen Woche brachten dann die US-Sanktionenwegen eines in der Türkei inhaftierten amerikanischen Pfarrers undein Bericht, nach dem die EZB-Bankenaufsicht über das Engagement vonInstituten des Euroraums in dem Land besorgt sein soll, das Fass zumÜberlaufen.Eine weitere Verschärfung der Entwicklung hätte nicht nur fürBanken mit starkem Engagement in der Türkei unangenehme Konsequenzen.Sie würde auch Anleger hart treffen. Schließlich ist das Land nachVolumen einer der größten Emittenten von Hartwährungsanleihen. SeineSchuldtitel sind in vielen auf Schwellenländer fokussierte Portfolienund Fonds prominent vertreten. Hinzu kommt die Ansteckungsgefahr fürandere Schwellenländer, die am Freitag in den Verlusten ihrerWährungen bereits erkennbar wurde.Die größten Sorgen müssen sich jedoch die Türkei und ihr PräsidentRecep Tayyip Erdogan machen. Der Sturz der Lira und die steigendenZinsen machen die Bedienung und Refinanzierung derFremdwährungsverbindlichkeiten des Staates sowie der Banken undUnternehmen zu einer immer schwereren Last, und durch die jüngsteEntwicklung mehren sich die Zweifel, dass das noch lange gut geht."Mittlerweile spielen die Märkte durchaus einen Default der Türkeidurch, die Prämien der Kreditausfallversicherungen (CDS) klettertenauf mehrjährige Höchststände", so die Landesbank Baden-Württemberg.Versuche des türkischen Finanzministers, Erdogans SchwiegersohnBerat Albayrak, die Lage mit einem Bekenntnis zu einer unabhängigenNotenbank zu beruhigen, verpufften wirkungslos. Dazu trug neben denvon den USA deutlich erhöhten Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporteaus der Türkei bei, dass Erdogan erneut Verschwörungstheorienbemühte und von einem "Wirtschaftskrieg" und "künstlicherFinanzvolatilität" sprach.Um ein völliges Desaster zu verhindern, müsste der türkischePräsident eigentlich die richtigen Signale senden. Mit seinem hohenLeistungsbilanzdefizit ist das Land, dessen Währungsreserven einbedenklich niedriges Niveau erreicht haben, auf Kapitalzuflüsseangewiesen. Das setzt aber Vertrauen voraus. Kurzum: Erdogan musssich in einem ersten Schritt klar zur Unabhängigkeit der Zentralbankbekennen. Und diese muss umgehend den Leitzins deutlich erhöhen, umdie Währung zu stabilisieren.Die jüngste Erosion des Anlegervertrauens in die Türkei, so dieRatingagentur Moody's Anfang Juni, als sie die Bonitätsnote desLandes auf die Watchlist setzte, werde anhalten, wenn sie nicht mitglaubwürdigen politischen Maßnahmen angegangen werde, was zu einerdeutlich erhöhten Wahrscheinlichkeit gravierenderZahlungsbilanzprobleme führen werde. Die negative Veränderung derInvestorenstimmung sei eine erhebliche Herausforderung für ein Land,das stark von Nettokapitalzuflüssen abhängig sei, um einen jährlichenexternen Bruttoausleihebedarf von mehr als 200 Mrd. Dollar zufinanzieren, was das große Leistungsbilanzdefizit und kurzfristigesowie vor der Fälligkeit stehende langfristige Schuldenfälligkeitenin erheblichem Umfang reflektierten. Die Währungsreserven decktenweniger als diesen Betrag. Im Juni war es fünf vor zwölf, jetzt istes zwölf - mindestens.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell