Börsen-Zeitung: Entfesselung, Kommentar zu Metro von Annette Becker

Frankfurt (ots) - Die geplante Aufspaltung der Metro in einenHändler für Unterhaltungselektronik und einen Lebensmittelhändler mitden Vertriebslinien Cash & Carry und Real ist bei den Aktionärennicht auf einhellige Begeisterung gestoßen. Das ist insofern nichtverwunderlich, als die Kursentwicklung der Aktie seit Jahren keinQuell der Freude ist. Zwar hat die Aktie seit Dezember deutlichzugelegt - nicht zuletzt getrieben von der Einschätzung, dass einsplus eins mehr als zwei ist. Mit gut 30 Euro ist der Dividendentitelaber gerade so viel wert wie anlässlich des Börsengangs 1996. Damalswurden 60 D-Mark aufgerufen.Man muss deshalb nicht gleich von einem "ökonomischenNullsummenspiel" sprechen, wie es Berufsopponent Karl-Walter Freitagin der Hauptversammlung tat. Gleichwohl lässt sich der Unmutlangjähriger Aktionäre nachvollziehen. Allen voran gehören die dreiGründungsaktionäre Haniel, Schmidt-Ruthenbeck und Beisheim zu dieserGruppe. Und auch wenn die Hauptaktionäre die Stimmrechte schon längstnicht mehr gepoolt haben, so besitzen sie zusammen noch immer knappdie Hälfte des Grundkapitals und stehen ohne Wenn und Aber hinter dergeplanten Auftrennung. Der Vorwurf von Karl-Walter Freitag verkenntallerdings auch, dass es der amtierende Vorstandschef Olaf Koch war,der die jetzige Aufspaltung erst ermöglichte. Bei seinem Amtsantritt2012 war das schlichtweg nicht machbar, auch wenn Kochs VorgängerEckhard Cordes den Verkauf der Einzelteile stets propagierte.Vorarbeiten waren in beträchtlichem Umfang zu leisten. Zuoberststand dabei die Portfoliobereinigung in den einzelnenVertriebslinien. Das war alles andere als vergnügungssteuerpflichtig,kostete das Ausmerzen defizitärer Geschäfte doch nicht nur Umsatz,sondern auch Geld. Um diese (Buch-)Verluste bilanziell darstellen zukönnen, führte am Verkauf von Tafelsilber kein Weg vorbei.Der Verkauf von Galeria Kaufhof war in diesem Zusammenhang einerder bedeutendsten Schritte, konnte doch nur auf diesem Weg dieNettoverschuldung auf ein dauerhaft mit einem Investment-Grade-Ratingverträgliches Niveau zurückgeführt werden.Keine Frage, dass mit der gesellschaftsrechtlichen Trennung dieoperativen Baustellen keineswegs beseitigt sind. Doch bestehtzumindest die Hoffnung, dass die Aufspaltung auch zu einerveränderten Aktionärsstruktur führen wird und sich Metro damitendlich aus den Fesseln ihrer Großaktionäre befreien kann.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: B?rsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell