Börsen-Zeitung: Enteignet, Kommentar zur Zinspolitik von Bernd Wittkowski

Frankfurt (ots) - Die Enteignung der deutschen Sparer durch dieGeldpolitik der EZB ist eine Tatsache. Die Hüter des Euro mögen denBundesbürgern die Situation schönzurechnen versuchen, so oft siewollen - die Italiener würden durch Niedrigzinsen deutlich stärkerbelastet, die Spanier profitierten sogar davon et cetera. Doch um mitklarem Verstand zu erkennen, welche gigantische Umverteilung vonGläubigern zu Schuldnern auf der privaten (wie natürlich auch auf derstaatlichen) Ebene in der Eurozone seit Jahren stattfindet undinwieweit man davon persönlich betroffen ist, bedarf es keiner vonDoktor Draghi verordneten Beruhigungspillen in Form durchsichtigerwissenschaftlicher Analysen.Wer sich nicht für dumm verkaufen lassen will, dem genügt einBlick auf den Kontoauszug der Tagesgeldanlage oder auf die jährlicheStandmitteilung der Lebensversicherung - entscheidend ist hier derVergleich mit den Informationen früherer Jahre - sowie auf dieaktuelle Inflationsrate. Dann weiß jedenfalls der klassische deutscheEinlagen- oder Versicherungssparer, um wie viel er wieder ärmergeworden ist - Kopfrechnen reicht.Wer noch einen "amtlichen" Beleg für die finanzielle Repressiongesucht hat, kann ihn im Monatsbericht der Bundesbank finden. Dortist nachzulesen, dass im ersten Quartal erstmals seit sechs Jahrennun auch die reale Gesamtrendite der privaten Haushalte wieder innegatives Terrain abgetaucht ist. Das hat noch mal einen zusätzlichenSymbolwert, die Betroffenheit der typischerweise nach wie vor inhohem Maße auf Bankeinlagen fokussierten deutschen Sparer ist abergrundsätzlich nicht neu. Sie wurde in den vergangenen Jahren imstatistischen Durchschnitt durch die positiven Wertpapierrenditenüberdeckt. Doch auch diese "folgten zuletzt einer Abwärtstendenz",wie die Bundesbank so schön formuliert.Die DZ Bank hat jüngst in einer Studie die Wertverluste derprivaten deutschen Haushalte durch die negative Realverzinsungfestverzinslicher Anlagen nach "Rückkehr" der Inflation für 2018 und2019 vorausgesagt: 44 Mrd. respektive 46 Mrd. Euro werden sichdemnach in Wohlgefallen auflösen. Wer regelmäßig bei Veröffentlichungder Statistiken zur Geldvermögensbildung in der Zeitung liest, dieDeutschen seien wieder reicher geworden, sollte sich nicht täuschen.Die Bundesbürger sparen zwar gegen die Enteignung an. Aber die realenVerluste stehen nicht nur auf dem Papier. Sie sind echt und werdenviele, deren Vorsorgeplanung ohnehin auf Kante genäht ist, in dieAltersarmut treiben.