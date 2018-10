Börsen-Zeitung: Ende einer Ära / Kommentar von Angela Wefers zur Aufgabe des CDU-Bundesvorsitzes durch Bundeskanzlerin Merkel

Frankfurt (ots) - Angela Merkel ist stets für Überraschungen gut.Mit ihrem angekündigten Rückzug von der Macht gelingt derCDU-Parteivorsitzenden und Kanzlerin ein Schritt wie keinem ihrerVorgänger. Sie verloren Wahlen oder wurden aus ihren Ämtern gedrängt.Freiwillig trat niemand ab. Merkel nimmt nun das Heft des Handelnsselbst in die Hand und kündigt den geordneten Rückzug an - mit demVerzicht auf eine neue Kandidatur für den CDU-Vorsitz beimBundesparteitag Anfang Dezember. Zum Ende der Legislaturperiodeendet auch Merkels politisches Leben. Sie will nicht erneut antreten:weder für das Kanzleramt noch den Bundestag, noch für anderepolitische Ämter. Der Druck auf die CDU-Vorsitzende und Kanzlerinwar gleichwohl groß. Die Unruhe durch die Flüchtlingskrise 2015 wirdihr angelastet, als die staatliche Verwaltung vor der großen Zahlder Einwanderer kapitulierte. Vor allem aber ist im 14. Jahr derKanzlerschaft der Zenit ihrer Macht überschritten. "Merkel muss weg",scholl es ihr im Wahlkampf 2017 meist in den neuen Bundesländernentgegen. In der CDU haben dies viele gedacht - und jüngst bei derWahl des Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion auch zumAusdruck gebracht. Merkel-Vertrauter Volker Kauder unterlag einem,der sich traute, aus der Deckung zu gehen: Ralph Brinkhaus.In ihrer vierten Amtsperiode als Kanzlerin hatte Merkel bisherwenig Fortune. Die Regierungsbildung Ende 2017 zu einerJamaika-Koalition mit Grünen und FDP wollte nicht gelingen. Dieerbitterte Auseinandersetzung in der Union mit CSU-Chef HorstSeehofer lähmte sie ebenso wie der Streit mit der SPD über dieCausa Maaßen. Schon bei den Koalitionsverhandlungen im Frühjahrsicherten sich SPD und CSU zentrale Ressorts - Außenamt undFinanzministerium sowie Inneres, erweitert um Bau. Dies sorgte fürUnmut in den CDU-Reihen.Auch der Zustand der großen Koalition im Bund ist inakzeptabel.Das haben die Beteiligten selbst erkannt. Wähler wollen gut regiertwerden und keinen kindischen Machtkämpfen zuschauen. Dies haben siein zwei Landtagswahlen in Bayern und Hessen deutlich gezeigt, indemsie - mit Blick auf die Zustände in Berlin - beiden Volksparteienihre Stimmen entzogen. Wähler wünschen sich inhaltliche Arbeit,wählen aber aus dem Bauch denjenigen, dem sie die größteLösungskompetenz zutrauen. Nur so ist es zu erklären, dass die vonMerkel in der Flüchtlingskrise in Richtung Toleranz und Weltoffenheitin die Mitte gerückte CDU Stimmen an die Grünen verliert, die fürebendiese Positionen vermehrt gewählt werden.Dass die Ära Merkel sich dem Ende zuneigt, war offenkundig. Nurwie sie enden wird, blieb bislang offen. Merkel selbst gibt nundie Richtung vor. Es wird ein Ausstieg auf Raten. Sie, die stets fürdie Einheit von Parteispitzenamt und Kanzlerschaft plädierte, gibtdas eine frei, weil das andere folgen wird. Wie schnell Merkel dasKanzleramt verlässt, hängt entscheidend davon ab, wer denParteivorsitz in der CDU übernimmt. Viel spricht dafür, dass diesnoch in der laufenden Legislaturperiode geschehen wird. Der oder dieNachfolger(in) kann den Amtsbonus für die nächste Bundestagswahlnutzen. Merkel selbst ist dies bewusst. Sie spricht nur von derBereitschaft, das Amt bis zum Ende der Legislaturperiode auszufüllen.Die CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer undGesundheitsminister Jens Spahn haben bereits ihren Hut für denParteivorsitz in den Ring geworfen. Kramp-Karrenbauer gilt alsKronprinzessin Merkels. Sie steht für die Fortsetzung des offenenKurses der Merkel-CDU. Ihre Arbeit an einem neuen Grundsatzprogrammzielt darauf, die Soziale Marktwirtschaft zu stärken. Offen ist, wassich hinter diesem Titel verbirgt. Auch BundeswirtschaftsministerPeter Altmaier von der CDU verkauft etwa eine stärkere staatlicheInvestitionskontrolle als marktwirtschaftlich.Spahn und der ebenfalls als Kandidat gehandelte Friedrich Merzstehen für einen konservativeren Kurs. Sie stecken in derNordrhein-Westfalen-Falle. Dort ist noch nicht entschieden, wer dieTruppen dieses großen Landesverbandes hinter sich sammeln kann.Womöglich will Landeschef Armin Laschet selbst antreten. MerkelsAusscheiden aus dem Kanzleramt dürfte sich mit einem CDU-VorsitzendenMerz beschleunigen, der sicher mehr will, als nur den Übergang zuregeln. Mit Kramp-Karrenbauer ist dagegen eine friedliche Koexistenzzu erwarten. Fehlt noch der Blick auf den Koalitionspartner SPD:Neuwahlen wollen die Sozialdemokraten nach den schlechtenWahlergebnissen vorerst nicht riskieren. Dies eint sie mit der Union.(Börsen-Zeitung, 30.10.2018)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell