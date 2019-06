Börsen-Zeitung: Ende des Irrsinns, Kommentar zur Geldpolitik von Mark Schrörs

Frankfurt (ots) - Das passiert wahrlich nicht alle Tage:EZB-Präsident Mario Draghi spricht über den künftigen EZB-Kurs undliebäugelt dabei überraschend klar mit einer weiteren Lockerung - undUS-Präsident Donald Trump reagiert noch in den US-Morgenstunden undgeißelt das via Twitter als unfair. Wenn das alles nicht so traurigwäre, man könnte nur noch darüber lachen!Keine Frage, Trumps Attacken auf die EZB und den aus seiner Sichtzu billigen Euro sind nicht ganz neu. Und die Attacke auf Draghidürfte auch ein Angriff auf US-Notenbankchef Jerome Powell sein, nunendlich die Zinsen zu senken. Zufall, Zufall: Die Fed entscheidet amMittwoch. Das aber richtet den Fokus schon auf das eigentlicheProblem: Man kann sich aktuell zumindest nicht ganz des Eindruckserwehren, dass sich die beiden wichtigsten Zentralbanken der Welteinen Wettlauf nach dem Motto "Wer kann lockerer?" liefern. Der aberdroht am Ende nur Verlierer zu haben. Geradezu katastrophal wäre essogar, wenn die sich zunehmend zum Handelskrieg auswachsendenZollkonflikte noch in einen Währungskrieg mündeten. Trump mag denken,auch ein solcher Krieg sei leicht zu gewinnen. Die Zentralbankersollten es aber besser wissen.Sicher, die wirtschaftliche Lage rund um den Globus hat sichdeutlich eingetrübt und die Risiken sind immens. Für Schwarzmalereibesteht aber kein Anlass - und damit für die Zentralbanken kein Grundüberzureagieren. Es ist richtig, dass sie sich im aktuellen Umfeldmit der eingeleiteten, respektive: avisierten geldpolitischenNormalisierung zurückhalten. Die Fed hat da mehr Spielraum als dieEZB, die einen früheren Exit verpasst hat. Viel mehr als das brauchtes aber zumindest aktuell noch nicht. Vor allem dürfen sich dieZentralbanken auch nicht von den Finanzmärkten in immer neuegeldpolitische Abenteuer hineintreiben lassen.Letztlich gilt es für die Zentralbanker auch, die eigenen Grenzenanzuerkennen. Wenn Trump & Co. mit ihrer aberwitzigen Handels- undWirtschaftspolitik die Weltwirtschaft ins Chaos stürzen, wird es denWährungshütern schwerlich möglich sein, das zu verhindern. Sie könnenkeine Wunderdinge vollbringen. Wichtiger als immer niedrigere Zinsenund immer noch mehr billiges Geld ist jetzt eine Einigung in denzentralen Handelskonflikten. Dem G20-Gipfel Ende des Monats in Osakakommt deshalb eine immense Bedeutung zu. Jetzt braucht es keineneuerliche Kehrtwende der Geldpolitik Richtung noch expansivererPolitik. Jetzt braucht es eine Abkehr der politisch Verantwortlichenvom (Handels-)Irrsinn der vergangenen Wochen und Monate.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell