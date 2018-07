Börsen-Zeitung: Die Dividende macht's / Kommentar von Werner Rüppel zur Rolle dividendenstarker Werte am Aktienmarkt

Frankfurt (ots) - Wissen Sie, was das Einzige ist, das mir Freudebereitet? Zu sehen, wie meine Dividenden hereinkommen", hat John D.Rockefeller schon im Jahre 1901 gesagt. Und auch heute freuen sichAktionäre über möglichst hohe und regelmäßige Ausschüttungen.Vielfach wird der Stellenwert der Dividenden auf die Performance derAktienanlage unterschätzt. Doch tragen die Ausschüttungen und ihreWiederanlage zum Beispiel beim Dax langfristig zu mehr als der Hälftezur Wertsteigerung bei. Salopp formuliert: Die Dividende entpupptsich als ein echter Reichmacher. Gleichwohl fällt beiPerformancevergleichen die Dividende einer Aktie oft unter den Tisch.Es gilt daher stets genau hinzuschauen, ob die Ausschüttung miteingerechnet ist oder nicht.Unter Investoren gibt es unterschiedliche Ausrichtungen. MancheAnleger sind vor allem an Kurssteigerungen interessiert bis hin zuden Anhängern der Greater-Fool-Theorie, die Aktien, Gold oderBitcoins nur kaufen, weil sie erwarten, dass ein anderer in Bäldeeinen wesentlich höheren Preis dafür bezahlen wird. Dem stehenetliche Anleger gegenüber, die vor allem an regelmäßigen undauskömmlichen Zahlungsströmen interessiert sind. Diese Investorenschauen meist auch nicht jeden Tag auf die Kursentwicklung einerAktie, Hauptsache die allgemeine Geschäftsentwicklung und dieAusschüttung stimmt. Häufig sind gerade diese Anleger langfristig amAktienmarkt sehr erfolgreich, widerstehen sie doch dem letztendlichoft teuren Hin- und Her-Handeln. Auch über Dividendenfonds lässt sichübrigens das Portemonnaie regelmäßig füllen.Wer auf Ausschüttungen setzt, findet derzeit am europäischen undam deutschen Aktienmarkt einen reichlich gedeckten Tisch. Soofferiert der Euro Stoxx 50 eine erwartete Dividendenrendite für daskommende Jahr von rund 3,5% und der Dax eine von mehr als 3%.Attraktiv sind diese Zahlungen vor allem aufgrund des anhaltendenNiedrigzinsumfelds in Euroland. So weist Andreas Hürkamp von derCommerzbank darauf hin, dass die Dax-Dividendenrendite nicht nur sehrdeutlich über der von Bundesanleihen, sondern auch mehr als 200Basispunkte über der Rendite von BBB-Euro-Unternehmensanleihen liegt.Vor diesem Hintergrund sei der Dax relativ attraktiv bewertet.Doch wie werden sich die Ausschüttungen für das Geschäftsjahr 2018entwickeln? Schließlich füllen die entsprechenden Dividenden dann imkommenden Jahr den Geldbeutel der Aktionäre. Hier schaut esausgesprochen gut aus. Auch wenn das Wirtschaftswachstum sichverlangsamt hat und auch mehrere Firmen Gewinnwarnungen abgebenmussten, so dürften die Erträge der Unternehmen für 2018 auch inEuroland und Deutschland ansteigen. Ohnehin erweisen sich Dividendenals relativ stabile Größe, eine Gefahr stellt für die Ausschüttungenein scharfer wirtschaftlicher Einbruch dar, der derzeit nicht inSicht ist. Für die Dax-Konzerne erwartet die Commerzbank gar für dienächste Hauptversammlungssaison einen Anstieg der Ausschüttungssummeum 5% auf 38,6 Mrd. Euro. Selbst wenn die Dividenden etwas niedrigerals derzeit erwartet ausfallen sollten, so ist doch ein erneutes Pluswahrscheinlich.Vor diesem Hintergrund stellen sommerliche Einbrüche amAktienmarkt nicht nur für Dividendenfreunde eher Kaufgelegenheitendar. Denn dadurch würden die Ausschüttungsrenditen, die dann meist abHerbst wieder verstärkt in den Fokus rücken, noch weiter ansteigen.Attraktive Dividendenrenditen finden sich derzeit bei etlichenEinzeltiteln. Allerdings müssen Anleger sogenannte Dividendenfallenbeachten. Häufig sind sehr hohe Ausschüttungsrenditen aufSchwierigkeiten eines Unternehmens zurückzuführen. Diese Titel giltes zu meiden. Attraktiv sind Werte mit stabilen Geschäftsmodellensowie mit über die Jahre steigenden oder zumindest gleich bleibendenDividenden, wie sie zum Beispiel die DZ- Bank als Aristokratenherausstellt.Auf Basis der Erwartung für die nächste Ausschüttung bieten dabeiAristokraten wie Allianz, Deutsche Euroshop und BASF ansprechendeDividendenrenditen von 4,9%, 4,9% sowie 3,8%. Und konstanteAuszahler wie Münchner Rück, Hannover Rück oder Hamborner Reitkommen auf Renditen von 5,2%, 4,7% sowie 5%. Selbst eine Vonoviabietet 3,5% nebst dem Einstieg in den deutschen Immobilienmarkt. Istdann im kommenden Jahr der Geldbeutel durch die Ausschüttung gefüllt,folgt ein Jahr darauf die nächste Zahlung. Rockefeller hat Recht:Dividenden machen Freude.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell