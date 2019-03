Börsen-Zeitung: Desaster am IPO-Markt, Kommentar von Dieter Kuckelkorn

Finanztrends Video zu



mehr >

Frankfurt (ots) - Die jüngsten Daten vom weltweiten Markt fürInitial Public Offerings (IPO) lassen sich eigentlich nur noch alsdesaströs bezeichnen. Im ersten Quartal des laufenden Jahres brachdas Emissionsvolumen um fast drei Viertel auf nur noch 13 Mrd. Dollarein. In Europa schrumpfte sich der IPO-Markt fast zu Tode, denn dieVolumina gingen um sage und schreibe 98 Prozent auf nur noch350 Mill. Euro zurück. Zum Vergleich: Am Eurobond-Markt gab es gemäßBerechnungen der Commerzbank seit Anfang Januar Anleiheemissionen imVolumen von 86,7 Mrd. Euro, ein Anstieg gegenüber dem gleichenVorjahreszeitraum von 12 Prozent.Die Gründe für den regelrechten Zusammenbruch des IPO-Marktes sindvielfältig. Nicht zuletzt ist es das seit Jahresanfang wiederdeutlich gesunkene Zinsniveau. Anleiheemissionen stellen angesichtsder noch für eine lange Zeit ultraniedrigen Zinsen für Unternehmeneine deutlich attraktivere Finanzierungsmöglichkeit dar als Aktien.Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt auch, dass sich diekonjunkturellen Aussichten weltweit und in der Eurozone starkeingetrübt haben. Zwar steigen die Gewinne der großen börsennotiertenKonzerne weiterhin, wenn auch mit verlangsamtem Tempo. Für die breiteMasse der kleineren nicht-börsennotierten Unternehmen, aus denen sichdie Börsenkandidaten rekrutieren sollten, gilt das aber vielfachnicht. Sie haben geringere Möglichkeiten der GuV-Gestaltung undkönnen auch sehr viel weniger Einfluss auf die politischen undrechtlichen Rahmenbedingungen nehmen als etwa ein VW-Konzern.Kurzfristig bremsen auch die politischen Unsicherheiten wie derBrexit und der Handelskrieg. Dies mag insbesonderePrivate-Equity-Firmen und Altaktionäre beeinflussen, die lieber miteinem IPO warten, als dass sie die Schmälerung ihrer Einnahmenakzeptieren würden. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass derMarkt in Europa wieder anspringen wird, sobald Brexit undHandelsstreit ausgestanden sind. Großvolumige Kandidaten stehen schonin den Startlöchern.Für die Finanzierung der Realwirtschaft spielt das Geschehen aufdem IPO-Markt ohnehin kaum eine Rolle. Im Jahr 2017 betrugen dieweltweiten Brutto-Anlageinvestitionen nach Schätzung der Weltbank20,09 Bill. Dollar. Das globale IPO-Volumen des guten Jahrgangs 2017lag bei gerade einmal 189 Mrd. Dollar oder 0,9 Prozent derInvestitionen. Will man das positiv interpretieren, so könnte mansagen, dass es noch sehr viel Raum für Wachstum am IPO-Markt gibt.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell