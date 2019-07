Börsen-Zeitung: Deplatzierte Schadenfreude / Kommentar zu den enttäuschenden Wachstumszahlen in China von Norbert Hellmann

Frankfurt (ots) - Chinas Wirtschaft ist im zweiten Quartal um 6,2%nach zuvor 6,4% gewachsen. Im Weltmaßstab ist das eine strammePerformance, für das Reich der Mitte allerdings ist es der schwächsteWachstumsausweis seit Beginn der Quartalserfassung vor 27 Jahren. Anden Märkten sorgt dies aber für wenig Aufregung. Der schleichendeWachstumsrückgang ist insbesondere vor dem Hintergrund desHandelskonflikts mit den USA breit erwartet worden. Für dasGesamtjahr 2019 rechnen die Experten mit mindestens 6,1% Wachstum -sofern es nicht zum ganz großen Knall zwischen Peking und Washingtonkommt.Bezeichnenderweise lässt es sich US-Präsident Donald Trump nichtnehmen, per Twitter seinen Senf zum China-Wachstum zu geben. Erbetont, dass die US-Strafzölle den "Haupteffekt" für ChinasKonjunkturbremsung darstellen, und droht zugleich wieder, dass nochmehr Zölle kommen könnten. Trumps Schadenfreude über einen von ihmwesentlich beeinflussten Niedergang der chinesischen Wirtschaft inden vergangenen Monaten deckt sich allerdings nicht ganz mit derökonomischen Realität.Selbstverständlich erweist sich der Handelsstreit als Belastungfür Chinas Wirtschaft, weil er sowohl auf die Stimmung imIndustriesektor drückt als auch das Konsumvertrauen angreift. Für diekonjunkturelle Abkühlung aber sind auch längerfristige, strukturelleEffekte verantwortlich. Dabei spielen Nachwirkungen einerFinanzstabilitätskampagne und gedrosselte Anlageinvestitionen eineRolle, die mit der Handelspolitik wenig zu tun haben. Der Außenhandelfür sich genommen wiederum ist bislang keineswegs der großeBremsklotz. Chinas Nettoexporte steuerten in der ersten Jahreshälftegut 20% zum Outputwachstum bei - ein extrem hoher Wert. Dabei habennicht zuletzt Vorzieheffekte in Erwartung verschärfter Strafzölleeine Rolle gespielt. Daraus kann man den Schluss ziehen, dassaußenwirtschaftliche Bremseffekte erst im weiteren Jahresverlaufstärker negativ auf Chinas Wachstum durchschlagen werden.Allerdings nähren flottere Konjunkturdaten im Juni die Hoffnung,dass die "wirtschaftspsychologische" Beeinträchtigung desHandelsstreits wieder nachlässt und sich die Binnennachfrage aufErholungskurs befindet. Chinas noch behutsame Stimulierungspolitikbeginnt zu greifen und kann bei Bedarf weiter verstärkt werden. Dasoffizielle Wachstumsziel für 2019 von mindestens 6% scheint bislangnicht in Gefahr. Eher scheint Trump sein Ziel zu verfehlen, ChinasWirtschaft mit handelspolitischen Drohungen zum Entgleisen zubringen.(Börsen-Zeitung, 16.07.2019)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell