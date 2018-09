Börsen-Zeitung: Dax droht Minusjahr / Kommentar von Christopher Kalbhenn zum Aktienmarkt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (ots) - Hoffnungsvoll richtet der Markt den Blick aufdas Schlussquartal. Getragen von einem soliden Wirtschafts- undGewinnwachstum, so das von Strategen entworfene Szenario, wird derDax sein Aufwärtspotenzial entfalten, sobald die politischenBelastungsfaktoren wie das Chaos in Italien, der Handelskonflikt undder drohende Hard Brexit verschwinden oder sich zumindestabschwächen, weil sich letztlich der gesunde Menschenverstanddurchsetzen wird. Leider hat er das zum Ende des dritten Quartalsnoch nicht geschafft.Die Vereinigten Staaten und China scheinen weit davon entfernt, zueinem Kompromiss im Handelsdisput zu kommen. Experten weisen zudemdarauf hin, dass die amerikanische Regierung nicht nur unfaireswirtschaftliches Gebaren Chinas im Sinn hat, sondern einen Kampf umweltpolitische Vorherrschaft führt. Das deutet darauf hin, dass soschnell keine Beruhigung zu erwarten ist. Zum Quartalsende hataußerdem Italien mit seinem Haushaltsentwurf dem Aktienmarkt einenBärendienst erwiesen. Und auch hier dürfte sich die Lage in denkommenden Wochen kaum beruhigen.Dank der Schwäche vom Wochenschluss liegt der Dax nun bei 12247Zählern, womit die Erwartungen für den Index zum Jahresende, die imDurchschnitt um 13000 Punkte liegen, allmählich beginnen,ambitioniert auszusehen. Der Index liegt nun 5,2% unter dem Stand vonEnde 2017. Damit droht dem deutschen Standardwerteindex, nach sechsJahren mit Gewinn, durchaus sogar ein Minusjahr.Ob noch vor dem Jahresende Entwarnung von der politischen Seitekommt, lässt sich kaum prognostizieren. Der Aktienmarkt hat abernoch weitere Probleme. Der geldpolitische Rückenwind, der ihn langeangetrieben hat, hat gedreht und bläst ihm mit zunehmender Stärke insGesicht. Höhere Zinsen und der schrittweise Entzug der von denNotenbanken zuvor großzügig spendierten Liquidität bedeuten eindeutlich weniger günstiges Umfeld als in den zurückliegenden Jahren.Hinzu kommen die latenten Sorgen, dass der langjährige Zyklus inabsehbarer Zeit enden und damit eine Korrektur bzw. ein Bärenmarktanstehen könnte.Dabei gibt es durchaus gute Argumente für Aktien. Durch seinemäßige Entwicklung ist seine Bewertung günstiger geworden. Zudem hatsich der Bewertungsrückstand zum von Rekord zu Rekord eilenden S&P500 damit erhöht. Zwar haben die Anleiherenditen ihr Tief gesehenund werden voraussichtlich in den kommenden Monaten moderat anziehen.Aufgrund des absolut gesehen niedrig bleibenden Renditeniveaus undder sich abzeichnenden negativen Performance bleibt es vorerst dabei,dass Bundesanleihen keine zufriedenstellende Alternative fürDividendentitel sind. Allerdings gilt dies nicht mehr für Treasuriesmit Renditen oberhalb von 3%.Der Startschuss für eine Schlussquartals-Rally wird in demaktuellen Umfeld wahrscheinlich nicht so schnell fallen. Nach Ansichtder Commerzbank besteht das Risiko, dass der Dax zunächst unter dieMarke von 12000 Zählern abtaucht und noch mal das Niveau um 11800Punkten austestet. Der Dax leide derzeit unter fallenden Gewinn- undDividendenerwartungen, und dieser negative Trend werde sichmöglicherweise vor dem Hintergrund einer enttäuschenden Gewinnsaisonfür das dritte Quartal zunächst fortsetzen. Bei 11800 sieht dasInstitut den Index aus Bewertungsgründen mit einem gleitendenZwölfmonats-KGV von 11,5 und einer Dividendenrendite von 3,5% starkunterstützt. Zudem verweist sie auf das nach wie vor solide Wachstumder Geldmenge M1, das ein guter Indikator für dieAktienmarktentwicklung ist.Auch die Helaba ist für die nächste Zeit skeptisch. Sie verweistauf die Bewertung des US-Aktienmarkts. US-Aktien seien inzwischenteuer. Auf Basis der wichtigsten Kennziffern liege die Bewertung klaroberhalb des langfristigen Normalbandes. Für eine Phase steigenderLeitzinsen sei dies ausgesprochen ungewöhnlich. In vergangenen Zyklensei das KGV im Durchschnitt auf das Jahr umgerechnet um 10%zurückgegangen, so dass der S&P 500 in Zinserhöhungsphasen imVergleich zu den Unternehmensgewinnen nur unterdurchschnittlichzugelegt habe. Für US-Aktien werde die Luft somit zunehmend dünner.Im Vergleich dazu wirkten europäische Dividendentitel allmählichwieder etwas attraktiver. Auch wenn der relative Vergleich damit fürden Dax spreche, sei dennoch Vorsicht geboten. "Im Falle einerKorrektur an den US-Leitbörsen würden wohl auch hiesige Standardwertein Mitleidenschaft gezogen."
(Börsen-Zeitung, 29.10.2018)