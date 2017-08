Börsen-Zeitung: Dax in der Warteschleife, Marktkommentar von Christopher Kalbhenn

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (ots) - Die Quartalsberichtssaison ist gelaufen, einegute Gelegenheit für die Politik, sich das Zepter an denAktienmärkten wieder zurückzuholen und für Verunsicherung zu sorgen.Nein, es geht nicht um die anstehende Bundestagswahl - jeder kenntunsere nächste Bundeskanzlerin. Die Störfeuerquelle Nummer 1 istlängst nicht mehr in Europa zu suchen, sondern in den USA. DonaldTrump bleibt nicht nur die anfangs erwarteten positiven Impulse fürdie amerikanische Wirtschaft und die Aktienmärkte schuldig, sondernwird immer mehr zu einem starken Belastungsfaktor für dieAktienmärkte. Der vorläufige traurige Höhepunkt aus Sicht derMarktteilnehmer: Der US-Präsident drohte in der abgelaufenen Wochedamit, es zum sogenannten "Government Shutdown", dem bei Erreichender Schuldenobergrenze einsetzenden Stillstand der Administration,kommen zu lassen, falls ihm der Kongress nicht die für den Bau derMexiko-Mauer benötigten 21 Mrd. Dollar bewilligt.Euro weitgehend ausgereiztDas ist kaum ein Umfeld, in dem sich der Dax so schnell aus seinerseit Wochen anhaltenden Flaute befreien kann. Zumal das WashingtonerChaos den Dollar belastet. Mit zurzeit 1,1870 Dollar hat der Euro indiesem Jahr bereits um 13% zugelegt, eine Entwicklung, die an denErgebnisperspektiven der Unternehmen nagt. Allerdings muss das nichtzwangsweise bedeuten, dass der Index nun unter Druck geraten wird. Esscheint eher unwahrscheinlich, dass Trump seine Drohung wahr macht,es sei denn, er wollte sein eigenes politisches Aus vorbereiten.Darüber hinaus könnte das Aufwärtspotenzial des Euro weitgehendausgereizt sein. Zudem können die politischen Risiken Europas trotzder aktuellen Ruhe nicht abgehakt werden. Insbesondere Italien könntevor der im kommenden Jahr anstehenden Parlamentswahl wieder fürUnruhe sorgen. Zudem sind die Marktteilnehmer in einem schon langenicht mehr gesehenen Ausmaß im Dollar short positioniert.Die DZ Bank glaubt, dass die vom Euro ausgehenden Belastungennicht sehr hoch zu veranschlagen sind. "Die Sorgen des Marktes, dassder starke Euro die Exportgeschäfte der Dax-Unternehmen bremsen wird,teilen wir nicht." Zwar bremse der höhere Euro-Kurs zweifellos aufeinigen Auslandsmärkten, die globale Konjunkturerholung und besondersdie wirtschaftliche Verbesserung in Europa überwögen jedoch mit ihrenpositiven Effekten. Mit Blick auf die kommenden Monate scheine esnoch genügend Treiber für einen Anstieg der Unternehmensgewinne zugeben. Auch werde der Euro im weiteren Jahresverlauf wahrscheinlichkaum noch weiter aufwerten. Auch wegen der Bewertungslage ist dasInstitut zuversichtlich. "Dank des überdurchschnittlichenGewinnwachstums der Unternehmen und der hohen Dividendenattraktivitätim Vergleich zu anderen Indizes (3,3% für das Geschäftsjahr 2017)schätzen wir die Kursperspektiven des Index positiv ein." Zunächstsei aber nicht damit zu rechnen, dass Anleger am Aktienmarkt eineRally nach oben verpassen. "Durch Zuflüsse von ausländischen Käufernkönnte der Dax in den kommenden Monaten dann stärker an Fahrtaufnehmen, realistischerweise dürften insbesondere ausländischeInvestoren noch die Ergebnisse der Bundestagswahl abwarten."Nach Einschätzung der Commerzbank wird die Euro-Stärke durchausihren Tribut am Aktienmarkt fordern. In den vergangenen Wochen hättendie Analysten ihre Erwartungen für die nächste Dax-Dividendensaisonweiter nach oben angepasst: Derzeit gehe der Markt davon aus, dass 27der 30 Dax-Unternehmen ihre Dividende anheben werden. DieDax-Dividendensumme solle mit 35,4 Mrd. Euro 12% höher sein als dieAusschüttungen für das Geschäftsjahr 2016. Haupttreiber für diesepositive Entwicklung der Dividenden sei die gute Verfassung derWeltwirtschaft, die wiederum durch das weltweit starke Wachstum derGeldmenge M 1 unterstützt werde. Störfeuer für denDax-Dividendenausblick komme allerdings vom starken Euro, dergegenüber dem US-Dollar, dem britischen Pfund und dem chinesischenYuan im vergangenen Quartal um 5% aufgewertet habe. Diesverschlechtere die Exportaussichten für den größten deutschenExportmarkt USA (110 Mrd. Euro Warenexporte in den vergangenen zwölfMonaten), den drittgrößten Markt Großbritannien (85 Mrd. Euro) undden fünftgrößten Markt China (81 Mrd. Euro). In der Folge seien imvergangenen Quartal die Gewinnerwartungen für 2017 für 19 der 30Dax-Unternehmen nach unten angepasst worden. Früher oder später werdedies auf die Dividendenprognosen durchschlagen.