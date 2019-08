Börsen-Zeitung: Dauerbaustelle, Kommentar zur Deutschen Telekom von Heidi Rohde

Frankfurt (ots) - Wer die Telekom als Dauerbaustelle bezeichnet,wird bei Konzernchef Tim Höttges kaum auf Widerspruch stoßen. ImGegenteil: Der Telekom-Lenker verweist gerne auf ein "aktivesPortfoliomanagement", egal ob es um den Umbau von Randaktivitätenoder den Ausbau durch einen Mega-Merger in den USA geht.Allerdings verläuft der Baufortschritt mitunter etwas zäh. Dasgilt nicht nur für den geplanten Zusammenschluss der US-Tochter mitdem Wettbewerber Sprint, bei dem im Genehmigungsringen noch immerkein endgültiger Durchbruch in Sicht ist. Es gilt auch für die"Weiterentwicklung" oder gar "Monetarisierung" von Portfolioperlenwie der Funkturmgesellschaft - ein Asset, für das im Konzern schonlange überlegt wird, wie hier Werte gehoben werden können. Doch eszeichnet sich weder ein Verkauf, ein IPO noch dergleichen ab.Offenkundig ist die Telekom mit den Bewertungen bisher nichtzufrieden.Besonders zäh gestaltet sich - nicht unerwartet - der Umbau derchronisch kranken Geschäftskundensparte T-Systems. Diese musstekürzlich einen weiteren Rückschlag verkraften. Die "Kooperation" beiGroßrechnersystemen mit IBM musste wegen des Widerstands derKartellbehörden abgeblasen werden. Nun sind weitere Portfolioarbeitenfällig, wobei die Abtrennung der Telekommunikationsgeschäfte beiT-Systems insofern überrascht, als dass es zuletzt noch geheißenhatte, der Bereich sei 2018 entgegen den Erwartungen leichtgewachsen.Von der Zusammenlegung mit dem Bereich bei der Telekom Deutschlandverspricht sich der Konzern mehr Effizienz. Zuvor dürfte aber nochdas eine oder andere Gefecht mit den Gewerkschaften anstehen, zumaldiese sich auch noch mit Umbauplänen bei derTelekom-Shop-Gesellschaft konfrontiert sehen.Weniger überraschend ist dagegen die anstehende Ausgliederung derGeschäftsfelder Telekom Security und IoT. Der Schritt ist einbewährtes Rezept von Höttges, um für mehr Tempo zu sorgen. DieTelekom hat speziell in diese beiden Bereiche sowie in die sogenanntePublic Cloud große Hoffnungen gesetzt. 2020 soll bei allen drei nochdefizitären Sparten die "große Ergebniswende" kommen, wieT-Systems-Chef Adel Al-Saleh jüngst betonte. Er hatte allerdingsebenso durchblicken lassen, dass er mit der Performance noch nichtzufrieden sei.Nun erhöht die Telekom die Handlungsspielräume für dieBereichsverantwortlichen - aber auch den Druck. Ihr Erfolg wird mehrdenn je gebraucht. Denn in Umsatz und Ergebnis zeitigt der laufendeUmbau von T-Systems bisher noch so gut wie keine positiven Wirkungen.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell