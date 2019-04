Börsen-Zeitung: Im Cyberkrieg / Kommentar zum Hackerangriff bei Bayer von Annette Becker

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Frankfurt (ots) - Bayer greift derzeit in die Vollen. Nicht genug,dass sich seit vorigem Sommer alles nur noch um die Rechtsrisiken imZusammenhang mit Monsanto und den in deren Laboren entwickeltenUnkrautvernichter Roundup dreht, nun wird auch noch publik, dass dieLeverkusener Ziel eines Hackerangriffs geworden sind. Dieeigentliche Attacke mittels einer Schadsoftware wurde zwar schon vormehr als einem Jahr entdeckt - wann die Schadsoftware insBayer-Netzwerk eingeschleust wurde, ist jedoch unklar. Öffentlichgeworden ist die Causa erst jetzt, nachdem die IT-Systeme wiedergesäubert sind.Anders als man hätte befürchten können, fiel die Reaktion an derBörse glimpflich aus, auch wenn sich Bayer weder zur Schadenshöhenoch zum Umfang des Versicherungsschutzes äußert. Nach kurzem Ab undAuf schwenkte die Aktie in den Parallelschwung zum Dax ein.Gleichwohl wirft der Fall ein Schlaglicht auf die Verwundbarkeitder Industrie. Denn Bayer ist kein Einzelfall. Erst vor wenigenWochen legte eine Schadsoftware Teile der Produktion des weltgrößtenAluminiumproduzenten Norsk Hydro lahm und verursachte einen Schadenin zweistelliger Millionenhöhe. Beim US-Pharmakonzern Merck soll sich2017 der Schaden durch einen Virus auf 2 Mrd. Dollar summiert haben,derweil sich der Milka-Hersteller Mondelez mit seinemIndustrieversicherer vor Gericht über die Schadenübernahme streitet.Längst sind es nicht mehr nur kleine und mittelgroße Firmen mitvermeintlich schlecht geschützter IT-Infrastruktur, gegen die sichHackerangriffe richten. Das Bild muss größer gezogen werden - nichtnur, was die potenziellen Opfer anbelangt, sondern auch die Art derAngriffe. Ging es bei Cyberattacken - zumindest bei den publikgewordenen Fällen - bislang meist um Erpressung, rücken in einer sichzunehmend polarisierenden Welt vermehrt machtpolitische undwirtschaftliche Aspekte in den Vordergrund.Winnti, die Hackergruppe, die bei Bayer zuschlug, soll im Auftragdes chinesischen Staats unterwegs sein. Davon zumindest gehendeutsche Sicherheitsbehörden aus, ohne dass es Beweise gibt. Es istsicher keine neue Erkenntnis, dass sich Risiken in einer vernetztenWelt verlagern, nicht grundlos gehört das Wort Cyberkrieg heute zumgängigen Sprachgebrauch. Bayer hat zumindest diese Schlacht gewonnen.Damit der Krieg nicht verlorengeht, müssen die Unternehmen ihreErkenntnisse aber gezielt austauschen - gerade auch mit denSicherheitsbehörden.(Börsen-Zeitung, 05.04.2019)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell