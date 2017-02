Börsen-Zeitung: Cryan in Canossa, Kommentar zur Deutschen Bank von Bernd Wittkowski

Frankfurt (ots) - John Cryan zeigt Demut und dadurch Größe. DerChef der Deutschen Bank drückt sein tiefes Bedauern über die zigMilliarden Euro an Straf- und Vergleichszahlungen verschlingendenVerfehlungen der Vergangenheit aus, nennt "das Fehlverhaltenweniger", die aus kurzfristigen Interessen die Reputation alswertvollstes Gut der Bank aufs Spiel gesetzt hätten, "völliginakzeptabel". Und er scheut sich nicht - da wurde es in derPressekonferenz mucksmäuschenstill - zu sagen: "Wir möchten uns dafürentschuldigen."Das repariert nicht den Schaden, den Aktionäre, Kunden und nichtzuletzt die, wie wir immer noch glauben wollen, große Mehrzahl derredlichen Beschäftigten erlitten haben. Auch rehabilitiert es nichtdie damals Verantwortlichen, unter deren zugekniffenen AugenGeschäftspartner betuppt sowie Recht und Moral gebrochen wurden, odergar jene, die aktiv an womöglich kriminellen Manipulationen undMauscheleien beteiligt waren. Doch es zeugt davon, dass die heutigeFührung unter Cryan, dem man die Aufrichtigkeit seiner Abbitteabnehmen kann, ein anderes Verständnis von Regeltreue und Anstandhat. Sie ist fest entschlossen, die Unkultur, in der solcheMissstände wuchern konnten, ein für allemal auszumerzen und dieEinhaltung der eigenen Standards durch die Bank durchzusetzen.Die Investoren konnte Cryans Gang nach Canossa noch nicht von denpositiven Perspektiven der Blauen überzeugen. Dabei ist nicht zubestreiten, dass die Bank auch über die Beilegung einiger großerRechtshändel hinaus erkennbar vorankommt. Risikoabbau und Stärkungder Finanzkraft sind, obgleich in Teilen nicht dauerhaft, durchausbeeindruckend. Und das Ergebnis vor Sondereffekten von 4 Mrd. Euromag andeuten, was das 1,6-Bill.-Euro-Haus (Bilanzsumme, leider nichtBörsenwert) in einem stabilen Umfeld zu leisten imstande sein könnte- freilich "eine rein fiktive Rechnung", wie Finanzchef MarcusSchenck freundlicherweise einräumt.Auch wenn sich die Bank heute einem solchen Umfeld viel nähersieht als vor einem Jahr: Die Erfahrung der vergangenen Dekadenlehrt, dass es so etwas wie Normalität bei diesem Institut nichtgibt. Eher ist die vermeintliche Ausnahme die Regel, und das"Unnormale" steht allzu oft auf der falschen Seite: Rechts- undRestrukturierungskosten, Wertminderungen et cetera."Widerstandsfähig" sei die Bank, sagt Cryan. Das kann manunterschreiben, zumal eingedenk der Turbulenzen im Herbst. Immerhin,das ist etwas wert. Aber der Vorstand muss mehr liefern, damitInvestoren und das sonstige Publikum an eine nachhaltige Wendeglauben können.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: B?rsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell